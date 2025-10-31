Bí mật trong kho vàng bạc của giới siêu giàu

"Không ai ngoài nhân viên được phép bước vào khu vực lưu trữ nếu không có xác thực sinh trắc học và thẻ an ninh đặc biệt", Sim, 33 tuổi, nói.

Anh là quản lý của The Safe House, một trong những kho lưu trữ kim loại quý bảo mật nhất thế giới tại Singapore. Sim chịu trách nhiệm giám sát từng khối kim loại quý, đảm bảo tất cả được niêm phong, định danh và kiểm kê chính xác tuyệt đối.

Theo Silver Bullion, số lượng khách gửi tài sản tăng mạnh trong vài năm gần đây, khi giới nhà giàu châu Á tìm nơi an toàn để cất giữ tài sản hữu hình, giữa bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu và lo ngại về bảo mật thông tin.

Singapore trở thành điểm đến ưa chuộng nhờ chính sách ổn định và khung pháp lý rõ ràng.

Sim làm việc trong kho vàng The Safe House. Ảnh: Straitimes

Thỏi vàng nặng nhất trong kho theo tiêu chuẩn quốc tế là 12,5 kg, trị giá khoảng 2,2 triệu USD. Thỏi bạc lớn nhất nặng 30 kg. Mỗi thỏi vàng và bạc đều được kiểm tra trong phòng thí nghiệm, bảo đảm độ tinh khiết 99,99%. "Trong 12 năm, chúng tôi chưa từng phát hiện hàng giả", anh khẳng định.

Vàng được lưu trong hầm an ninh cấp 2, nghĩa là mọi công cụ cắt hoặc khoan đều phải mất ít nhất một giờ để đột nhập.

Do vàng nhỏ, dễ vận chuyển và dễ bị trộm hơn bạc, nên hầm vàng được đặt bên trong két sắt cấp một, bao bọc bởi két cấp hai bên ngoài. Thời gian tiếp cận tăng thêm 30 phút. "Nếu có ai cố gắng dùng đúng dụng cụ chuyên dụng, họ sẽ mất khoảng 90 phút mới tới được hầm vàng", Sim nói.

Ngược lại, hầm bạc chỉ được xếp cấp một vì "rất khó để đánh cắp một miếng bạc nặng 30 kg".

Trong toàn bộ khu phức hợp, hơn 300 camera an ninh, cảm biến laser và máy dò địa chấn hoạt động 24/7. Đội ngũ bảo vệ túc trực liên tục quanh khu vực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh sân bay Changi.

Khi có khách đến kiểm tra tài sản, họ phải đăng ký trước, xuất trình giấy tờ và được hai nhân viên hộ tống.

Trước khi đến với ngành này, Sim từng phục vụ 8 năm trong hải quân Singapore. Sau đó, anh tình cờ biết đến lĩnh vực hậu cần an toàn và nhận ra đây không chỉ là một công việc kho bãi. "Tôi phải hiểu về kinh tế, tài chính, lịch sử, thậm chí cả chính trị, vì khách hàng luôn có những câu hỏi tôi chưa từng nghĩ đến", anh kể.

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối, bởi một sai sót nhỏ có thể gây thiệt hại lên đến vài triệu USD. Nhân viên luôn làm việc theo "quy tắc bốn mắt": Mọi thao tác mở két hoặc kiểm tra đều phải có ít nhất hai người cùng chứng kiến.

Khi chuyển toàn bộ cơ sở đến địa điểm mới gần Changi năm 2024, toàn bộ nhân viên, kể cả ban lãnh đạo, đều đẩy từng thùng kim loại quý sang tòa nhà rộng gần 17.000 m2. Sim nói đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Vàng được cất giữ và kiểm kê ở một vị trí cụ thể trong kho. Ảnh: CHONG JUN LIANG

Hiện, kho có thể chứa hơn 700 tấn kim loại quý, gấp 20 lần so với thời điểm mới thành lập.

Trong tám năm làm việc, Sim cũng trở thành nhà đầu tư kim loại quý. Anh bắt đầu khi được giám đốc công ty tặng một đồng xu bạc hình rồng. "Tôi giữ lại làm kỷ niệm và dần nhận ra bạc là khoản đầu tư tiềm năng, thứ tôi gọi là ‘vàng của người nghèo'", anh nói.

Giá bạc đã tăng thời gian gần đây, khiến ngày càng nhiều người tìm đến The Safe House để gửi tài sản. Mức lưu trữ tối thiểu là một thỏi vàng 50g, trị giá khoảng 8.000 USD. Một số khách gửi cả đồng tiền cổ Liên Xô từ đầu thế kỷ 20.

Với khách cần dòng tiền ngắn hạn, kho cũng cho phép thế chấp kim loại quý để vay vốn. Ví dụ, một thỏi bạc trị giá 50.000 USD có thể vay tới 25.000 USD với lãi suất thấp.

Sim hiếm khi kể về công việc với bạn bè hay người thân vì bảo mật, nhưng anh nói vẫn tự hào vì "đang bảo vệ không chỉ tài sản, mà là niềm tin của khách hàng trên khắp thế giới".