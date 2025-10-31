Bất ngờ bí ngô được bán tại Hà Nội với giá lên tới 220 nghìn đồng/kg, chị em vẫn khen rẻ

Tận dụng thời gian cuối tuần để đi mua sắm, chị Phạm Nga (Hà Nội) bất ngờ dừng lại trước gian hàng ngay cửa ra vào của siêu thị lớn với hàng chục loại bí ngô đủ màu sắc, chủng loại được bày bán.

Quầy bí ngô ngay trước lối vào siêu thị.

Nhặt mỗi loại một quả chỉ nhỉnh hơn nắm tay cho vào giỏ hàng, thấy mấy người tỏ vẻ ngạc nhiên với giá bí ngô tại đây, chị Nga cho biết, mọi năm chị phải đặt mua trên chợ online với giá đắt hơn siêu thị rất nhiều.

“Ở đây bí ngô đắt nhất chỉ 189 nghìn đồng một cân thôi. Năm ngoái, tôi đặt mua trên mạng có loại tận 400 nghìn đồng một cân đấy. Mấy đứa trẻ con nhà tôi thích trang trí một góc nhỏ ở nhà, bày những thứ lạ lạ nhân dịp Halloween, mua cho chúng nó thích”, chị Nga nói.

Bí ngô Thiên Nga có giá 189 nghìn đồng/kg.

Theo chị Nga, giá bí ngô ăn thông thường chỉ từ 15-20 nghìn đồng/kg. Riêng bí ngô Halloween thì đắt hơn bởi chúng có những hình thù kì quái và màu sắc đặc biệt. Có quả nhìn như một chú thiên nga, có quả lại rực rỡ sắc màu như một chú chim công hay hình ngôi sao rất đẹp. Đa số người lựa chọn mua những loại bí ngô này để về trang trí nhà cửa.

Bí ngô này vừa có thể chơi vài tháng, từ Trung thu đến tận Tết lại vừa có thể mang đi chế biến các món ăn được. Những năm trước, tôi còn mua quả bí ngô khổng lồ nặng đến gần 20kg về trang trí. Mấy năm nay có bí tí hon này hay hơn nên mua. Quan trọng nhất là nó mang đến niềm vui và sự thích thú cho các thành viên trong gia đình.

Một số loại bí ngô Halloween khác có giá từ 69-139 nghìn đồng/kg.

Vào trung thu, bí ngô có thể phối màu thành đèn lồng lung linh. Đến Halloween thì sử dụng các loại bí sần, bí cam, bí đỏ, xanh lạ lạ để trang trí hay đến Noel thì bày bí ngô xung quanh cây thông nhỏ, vài hộp quà tượng trưng cùng quả cầu tuyết…

Ngoài bày bán ở một số siêu thị, bí ngô Halloween còn được rao bán rầm rộ trên các chợ online thời gian gần đây, phục vụ nhu cầu mua về trang trí nhà cửa nhân dịp này. Thậm chí, để thu hút khách hàng, có người còn đăng bài bán bí ngô kèm nguồn gốc của Halloween gắn với bí ngô.

Giống bí ngô Halloween "khổng lồ" vài năm trước có giá từ 250-400 nghìn đồng/kg nhưng năm nay bày bán ở siêu thị chỉ 139 nghìn đồng/kg.

Bán bí ngô Halloween với giá 220 nghìn đồng/kg đủ loại, chị Thuỳ Dương (Hà Nội) cho biết, giá bí ngô tí hon năm nay rẻ hơn năm ngoái từ 50-80 nghìn đồng/kg nhưng lượng mua giảm rõ rệt.

“Năm nay, chắc nhiều người tiết kiệm chi tiêu hơn nên lượng khách chỉ còn khoảng 1/3 so với năm trước. Giá bí ngô Halloween cũng giảm do ngày càng nhiều người kinh doanh mặt hàng này. Hơn nữa, một số trang trại ở Đà Lạt cũng đã trồng thành công các loại bí ngô tí hon, không phải nhập khẩu từ nước ngoài như một số năm trước”, chị Dương nói.

Bí ngô baby có giá 69 nghìn đồng/kg.

Từng bán bí ngô Halloween và nhận trang trí tiệc Halloween nhiều năm tại Hà Nội, nghệ nhân cắm hoa Hà Minh Khôi cho biết, người châu Á thường coi bí ngô là biểu tượng lớn của sự giàu có. Màu sắc và hình dáng của bí ngô cũng đại diện cho sự sung túc, viên mãn trong cuộc sống.

Bí ngô được sử dụng để trang trí một buổi tiệc Halloween tại Hà Nội. (Ảnh: Khôi Hà)

Vì vậy, dịp Halloween họ thường trưng những quả bí ngô có khắc hoạ tiết trước nhà ngoài việc xua đuổi tà ma thì còn mang ý nghĩa như cách mang tài lộc, sự thịnh vượng và năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Trước đây, từng có gia đình đặt anh trang bí bữa tiệc Halloween với số tiền 100 triệu đồng.

Các loại bí ngô Halloween có giá đắt đỏ được nhiều người yêu thích, đặt mua. (Ảnh: Khôi Hà)

Halloween được xem là một trong những dịp lễ quan trọng được bắt nguồn từ các nước phương Tây, được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10 hàng năm.

Tại Việt Nam, ngày Halloween cũng trở thành lễ hội hoá trang được nhiều người mong chờ nhất năm. Không những thế, nhiều gia đình tại các thành phố lớn cũng chi hàng triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng để trang trí nhà cửa nhân dịp Halloween.

Gian hàng bí ngô tại một nhà sách ở Hà Nội. (Ảnh: Fahasa)

Theo quan niệm xưa ở các nước phương Tây, đêm 31/10 là ranh rới giữa người sống và người chết trở nên mong manh. Đây là thời điểm linh hồn người chết trở về trần thế nên con người hoá trang, thắp lửa, trang trí nhà cửa bằng những quả bí ngô khắc hình thù kì quái để xua đuổi tà ma.

Từ lễ hội chỉ có ở một số nước phương Tây, ngày nay Halloween đã trở thành một lễ hội toàn cầu. Theo Snopes, người Mỹ được dự đoán sẽ chi tới hơn 800 triệu USD chỉ để mua bí ngô vào mùa Halloween 2025 cùng với khoảng 3,9 tỷ USD tiền kẹo.