Không phải vàng, cũng chẳng phải chứng khoán, giới siêu giàu Mỹ đang đổ tiền vào đâu?

Theo khảo sát của Capital Group, trong năm 2024, khoảng 78% nhà đầu tư giàu toàn cầu giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong danh mục đầu tư của họ. Lý do chính là sự biến động thị trường tăng cao và lo ngại về lạm phát kéo dài, khiến cổ phiếu và trái phiếu trở nên rủi ro hơn.

Người giàu đồng ý với xu hướng này. Warren Buffett, người giàu thứ năm thế giới, giữ tới 334 triệu USD tiền mặt vào cuối năm 2024 và vẫn tăng thêm hơn 23 tỷ USD tài sản trong năm đó. Trong khi đó, Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã mất hơn 101 tỷ USD từ đầu năm 2025. Việc nắm giữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền như trái phiếu chính phủ Mỹ hay chứng chỉ tiền gửi (CD) được xem là cách bảo vệ tài sản trong môi trường kinh tế bất ổn.

Các lựa chọn đầu tư thay thế nào được nhà giàu ưa chuộng?

Theo Capgemini World Wealth Report, tỷ trọng tài sản thay thế trong danh mục của giới siêu giàu tăng từ 13% năm 2023 lên 15% năm 2024. Những lựa chọn này bao gồm nghệ thuật và bất động sản, giúp giảm rủi ro từ thị trường chứng khoán.

Ví dụ, Masterworks cho phép nhà đầu tư bình thường đầu tư vào nghệ thuật mà không cần số vốn hàng triệu USD. Các tác phẩm nghệ thuật được quản lý toàn diện từ xác thực, mua bán đến lưu trữ. Lợi nhuận hàng năm từ các tác phẩm này dao động 17,6% – 21,5% đối với những tài sản giữ trên một năm, giúp nhà đầu tư hưởng lợi mà không cần kiến thức chuyên môn sâu.

Bất động sản có phải là một kênh bảo vệ tài sản hiệu quả

Bất động sản vẫn là một trong những nguồn thu nhập thụ động ổn định. Tuy nhiên, việc quản lý trực tiếp tốn thời gian, công sức và vốn lớn. Các nền tảng như Arrived cho phép nhà đầu tư mua cổ phần các căn nhà nghỉ dưỡng hoặc bất động sản cho thuê, nhận lợi nhuận định kỳ mà không phải trực tiếp quản lý.

Đối với các nhà đầu tư đủ điều kiện, First National Realty Partners (FNRP) cung cấp cơ hội đầu tư vào bất động sản thương mại gắn liền nhu cầu thiết yếu, giúp chống lạm phát mà không phải lo tìm kiếm hay quản lý dự án. Nhờ đó, nhà đầu tư vừa có lợi nhuận, vừa giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường.