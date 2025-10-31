VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán được bao nhiêu xe điện các loại?

Doanh số bán hàng của VinFast tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Vingroup cho biết với trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với 110.362 ô tô điện được bàn giao trên toàn cầu trong 9 tháng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường nội địa, doanh số VinFast đạt 103.884 xe sau 9 tháng, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 – “mẫu xe điện quốc dân” với tổng lũy kế 31.386 xe bán ra trong 9 tháng. Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm, phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế.

Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 xe bán ra từ đầu năm và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao. VF 7 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, là một trong những mẫu C-SUV được ưa chuộng nhất hiện nay với lũy kế 9 tháng đạt 5.877 xe

Ở mảng xe máy điện, tổng số xe bàn giao sau 9 tháng của hãng đạt 234.536 xe, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, VinFast giới thiệu 3 mẫu xe máy điện thế hệ mới có thiết kế hỗ trợ 2 pin, với một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự linh hoạt.

Song song, VinFast và V-Green tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xanh với mô hình tủ đổi pin, được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động…

VinFast tăng cường mở rộng thị phần tại Ấn Độ và châu Âu

Để gia tăng thị phần tại thị trường trọng điểm là Ấn Độ, mới đây, VinFast công bố việc ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với YES BANK, ngân hàng tư nhân lớn thứ sáu Ấn Độ, nhằm cung cấp các gói tài chính bán lẻ và hỗ trợ vốn lưu kho cho mạng lưới đại lý độc quyền của hãng tại quốc gia Nam Á.

Theo thỏa thuận, YES BANK sẽ cung cấp khoản vay ưu đãi cho các đại lý độc quyền của VinFast tại Ấn Độ. Ngoài ra, về phía khách hàng cá nhân, chương trình tài chính bán lẻ mang lại nhiều quyền lợi hấp dẫn như lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn trả góp linh hoạt, hỗ trợ tài chính lên đến 100% giá trị xe (bao gồm các chi phí lăn bánh), ưu đãi độc quyền và dịch vụ ưu tiên – áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast.

Thông qua hợp tác này, VinFast có thể tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nền tảng số hóa của YES BANK để tiếp cận khách hàng ở cả khu vực đô thị lẫn các vùng đang phát triển. Thỏa thuận cũng phù hợp với mục tiêu dài hạn của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh tại Ấn Độ, một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay.

Tại châu Âu, VinFast chính thức công bố ký kết hợp tác chiến lược với nhà phân phối LORET Group tại thị trường các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp.

Hợp tác chiến lược với LORET Group sẽ giúp VinFast khai thác những tiềm năng mới tại thị trường các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đồng thời mở rộng và kiện toàn mạng lưới phân phối trên khắp châu Âu. Theo thỏa thuận này, LORET Group sẽ xây dựng kênh bán hàng hiệu quả, đảm nhiệm việc phân phối các mẫu xe điện VinFast đến đại lý và khách hàng địa phương. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm, VinFast đã bắt đầu bàn giao xe điện cho LORET Group.

Thỏa thuận phân phối này có hiệu lực lên tới 5 năm. Trong năm 2025, LORET Group sẽ tập trung kinh doanh hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 8, thuộc phân khúc B-SUV và D-SUV vốn rất được ưa chuộng tại thị trường. Trong thời gian tới, danh mục sản phẩm của VinFast, bao gồm cả những mẫu xe đang được mở bán và phát triển, dự kiến mở rộng đáng kể.