Đại gia sầu riêng treo thưởng cho người trừng trị nhân tình của con trai

Ông Arnon cầm xấp tiền một triệu baht để treo thưởng cho người tát nhân tình của con trai. Ảnh: FB

Hindustan Times đưa tin hôm 12/10, tỷ phú sầu riêng Arnon Rodthong, 65 tuổi, đăng bài trên Facebook treo thưởng cho bất kỳ ai ở huyện Lang Suan tát "tình nhân của con trai ông ít nhất 10 cái". Ông khẳng định sẽ chi trả toàn bộ tiền phạt nếu người thực hiện bị cảnh sát xử lý. Vị đại gia cho biết hành động này nhằm "bảo vệ con dâu và buộc con trai chấm dứt mối quan hệ sai trái".

Theo Arnon, con trai, Chai, đã kết hôn và có con nhưng bỏ vợ để sống cùng nhân tình tên On. Cô này từng làm kế toán trong công ty gia đình và trước đó có quan hệ tình cảm với cháu họ của ông. Ông cho biết Chai không chỉ bỏ bê vợ con mà còn từng đe dọa vợ bằng súng, yêu cầu cô tự rời đi.

Trong một buổi phỏng vấn sau đó, vị đại gia đặt xấp tiền mặt một triệu baht (gần 30.000 USD) lên bàn để chứng minh lời treo thưởng là thật. Tuy nhiên, sau khi dư luận dậy sóng, ông quyết định gỡ bài vì lo ngại cổ súy bạo lực. Theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, hành vi tấn công đơn giản như đấm, tát hoặc đá có thể bị phạt tới hai năm tù, phạt tiền tới 40.000 baht hoặc cả hai.

"Những người tôi tôn trọng khuyên tôi không nên dùng bạo lực hay tạo gương xấu, nên tôi đã hủy bỏ phần thưởng", ông nói, đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ với con trai, tịch thu toàn bộ tài sản đứng tên Chai để chuyển cho cháu - con gái Chai.

"Tôi tha thứ cho nó và để nó đi", ông Arnon khép lại câu chuyện.

Arnon có ba con trai và một con gái (trong ảnh). Ảnh: FB

Arnon Rodthong khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và hiện là chủ sở hữu trang trại cùng kho sầu riêng lớn nhất tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan. Cơ sở của ông hiện xử lý khoảng 50 tấn sầu riêng mỗi ngày. Năm 2019, ông Arnon từng gây chú ý khi đăng tin tuyển rể cho con gái. Bất kỳ ai làm vừa lòng Anon và được con gái ông chấp nhận sẽ nhận 10 triệu baht (khoảng 310.000 USD) tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó chủ vựa sầu riêng cũng hủy bỏ cuộc kén rể vì có quá nhiều ứng viên.

Sự việc hiện được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến nhiều độc giả để lại các bình luận hài hước như: "Không cho con trai đồng nào, cô bồ sẽ tự bỏ đi thôi" hay "Tưởng ông ấy định đánh con trai bằng trái sầu riêng chứ".