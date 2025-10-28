Triệu phú bất động sản đi làm lao công

Koichi Matsubara hiện làm dọn dẹp khu vực công cộng và bảo trì cơ bản trong một chung cư ở Tokyo. Ông làm việc bốn tiếng mỗi ca, ba ngày một tuần, thu nhập khoảng 680 USD, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình 2.400 USD. Nhìn Matsubara làm việc, nhiều người không biết thực ra ông là một triệu phú, sở hữu 7 căn hộ cho thuê đồng thời là một nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của hơn 1.000 công ty, thu nhập trung bình 200.000 USD mỗi năm.

Sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ là phụ nữ đơn thân, Matsubara sớm học cách tiết kiệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc ở nhà máy với mức lương 1.200 USD một tháng. Sau khi tiết kiệm được 20.000 USD đầu tiên, ông mua căn hộ studio để cho thuê.

"Thị trường bất động sản lúc đó đang chạm đáy. Tôi áp dụng nhiều biện pháp để tránh nhà trống và trả nợ thế chấp sớm, dần dần giá trị tài sản tăng lên", Matsubara kể.

Koichi Matsubara dọn dẹp khu vực công cộng và thực hiện công việc bảo trì cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. Ảnh: SCMP

Sau khi gây dựng được khối tài sản lớn, Matsubara vẫn sống giản dị, ở trong căn hộ thuê giá rẻ, tự nấu ăn, không mua quần áo mới, đi xe đạp và dùng điện thoại loại cơ bản.

Ông cho biết làm lao công không nhằm kiếm tiền mà để giữ thói quen vận động. " Tôi muốn có cảm giác thoải mái mỗi sáng sau khi thức dậy và dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng", ông nói.

Matsubara mong muốn sống viên mãn mà không cần phô trương sự giàu có. Sau gần 20 năm gắn bó với nghề, ông đang hướng đến nghỉ hưu ở mốc 60. "Tôi hy vọng mỗi ngày đều có việc để làm, luôn khỏe mạnh và tự suy nghĩ cho bản thân", ông chia sẻ.

Câu chuyện của Matsubara thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến khen ngợi sự lý trí và khả năng quản lý tài sản của ông. Một số người cho rằng "dọn dẹp cũng là một cách chữa lành tinh thần và rèn luyện cơ thể".

"Đừng bao giờ đánh giá thấp người lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn", một độc giả viết.

Ở Nhật, những lối sống khác biệt như Matsubara không hiếm. Một người đàn ông 75 tuổi, được gọi là "Thần đồ miễn phí", đã sống dựa vào phiếu giảm giá và khuyến mãi suốt hơn một thập kỷ.