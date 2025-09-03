Bên trong thế giới đảo tư của giới tỷ phú: Những “tấm thẻ quyền lực” mới của giới siêu giàu

Một hòn đảo rộng lớn chưa chắc đã đắt giá hơn đảo nhỏ. Yếu tố quyết định chính thường là vị trí, khả năng tiếp cận bằng máy bay hoặc du thuyền, cùng hạ tầng sẵn có.

Ví dụ, Bell Island tại Bahamas được bán với giá 100 triệu USD cho diện tích chỉ 349 mẫu. Điều này khiến giá mỗi mẫu đất ở đây đắt gấp 87 lần so với đảo Lānaʻi của tỷ phú Larry Ellison ở Hawaii – nơi rộng gấp nhiều lần nhưng kém về tính độc quyền và vị trí chiến lược.

Điều đó cho thấy, với giới tỷ phú, sự riêng tư, tiện ích xa hoa và khả năng tiếp cận dễ dàng mới là yếu tố làm nên giá trị.

Các tỷ phú đổ xô mua đảo

Vì sao các ông lớn công nghệ đổ xô mua đảo?

Trong thập kỷ qua, giới công nghệ nổi lên là những người chơi chủ chốt trên thị trường đảo tư nhân. Có ba lý do chính:

Thứ nhất, khối tài sản khổng lồ từ bùng nổ công nghệ cho phép họ chi hàng trăm triệu USD cho “sân chơi” riêng, vốn trước đây chỉ dành cho giới tài phiệt dầu mỏ hay công nghiệp.

Thứ hai, nhờ công nghệ viễn thông vệ tinh và hạ tầng số, họ có thể điều hành công việc từ xa, biến những hòn đảo biệt lập thành văn phòng làm việc di động.

Thứ ba, nhu cầu về an ninh và sự riêng tư ngày càng cao khiến đảo tư nhân trở thành nơi trú ẩn lý tưởng, tách biệt khỏi ánh nhìn công chúng và rủi ro an ninh.

Yếu tố nào khiến một hòn đảo trở nên “xa xỉ”?

Thực tế, giá trị mỗi hòn đảo không dừng ở số mẫu đất. Thương vụ Larry Ellison mua 98% đảo Lānaʻi với giá 300 triệu USD không chỉ gồm diện tích đất, mà còn bao gồm hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons, sân golf đẳng cấp quốc tế và hạ tầng phục vụ 3.000 cư dân.

Ngược lại, những đảo nhỏ ở Caribbean, như Bell Island, lại đắt đỏ nhờ nằm trong “trung tâm du thuyền hạng sang”, nơi có thể dễ dàng đến bằng máy bay riêng hoặc siêu du thuyền.

Điều này cho thấy: sau một mức diện tích nhất định, giá trị đảo không còn phụ thuộc vào “đất nhiều hay ít”, mà chủ yếu nằm ở vị trí, khí hậu và cơ sở hạ tầng đã có sẵn.