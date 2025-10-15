Ai đang nắm giữ phần lớn tài sản của giới siêu giàu?

Theo báo cáo của công ty phân tích tài sản Altrata, số người có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên đã đạt 510.810 người tính đến cuối tháng 6, tăng 5,4% chỉ trong nửa đầu năm 2025. Tổng giá trị tài sản của nhóm này lên tới 59.800 tỷ USD.

Trong đó, thế hệ Millennials và Gen Z hiện chỉ chiếm khoảng 8% số người siêu giàu. Baby Boomer (sinh từ 1946–1964) vẫn là nhóm nắm giữ phần lớn tài sản - gần 45%. Những người sinh trước năm 1945 chiếm thêm khoảng 22%.

Điều này phản ánh thực tế rằng phần lớn của cải toàn cầu vẫn đang tập trung trong tay các thế hệ lớn tuổi, tích lũy qua nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính bùng nổ sau Thế chiến II.

Cán cân tài sản sẽ dịch chuyển như thế nào trong 15 năm tới?

Altrata dự báo rằng đến năm 2040, Millennials và Gen Z sẽ chiếm hơn 1/3 số người siêu giàu trên thế giới. Trong khi đó, tỷ trọng tài sản do Baby Boomer và “thế hệ im lặng” (sinh trước 1945) nắm giữ sẽ giảm từ hơn 2/3 xuống còn khoảng 20%.

Thế hệ X (sinh từ 1965–1980) được dự báo sẽ dẫn đầu, chiếm khoảng 45% giới siêu giàu toàn cầu. Phần còn lại thuộc về các thế hệ trẻ - những người đang dần tiếp quản khối tài sản kếch xù từ cha mẹ và ông bà thông qua quá trình chuyển giao tài sản quy mô lớn.

Maya Imberg, Giám đốc bộ phận phân tích của Altrata, nhận định: “15 năm thực ra không dài. Các công ty phục vụ giới siêu giàu cần chuẩn bị từ bây giờ: họ có tiếp tục chuộng siêu du thuyền không? Xe điện thân thiện môi trường sẽ lên ngôi? Thị hiếu thay đổi sẽ tác động trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp”.

Giới trẻ giàu lên nhanh chóng

Một phần lý do đến từ sự bùng nổ của mô hình quỹ tín thác và văn phòng gia đình (family office) trong thập kỷ qua. Nhờ đó, tài sản được chuyển cho người thừa kế sớm hơn thay vì đợi qua đời mới thừa kế. “Điều này giúp thế hệ trẻ tiếp cận khối tài sản lớn khi họ còn ở độ tuổi sung sức”, Maeen Shaban – Giám đốc nghiên cứu của Altrata – cho biết.

Ngoài ra, sự trỗi dậy của ngành công nghệ, mạng xã hội và giải trí đã tạo ra nhiều tỷ phú trẻ tuổi. Không ít người trong số họ tự tạo dựng tài sản thông qua startup công nghệ hoặc trở thành influencer, ngôi sao mạng xã hội.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong khi ngân hàng – tài chính vẫn là ngành chủ đạo của giới siêu giàu, thế hệ trẻ có tỷ lệ làm giàu từ lĩnh vực này thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với trung bình. Ngược lại, họ có tỷ lệ cao gấp đôi trong ngành công nghệ (gần 9%), và 15% kiếm tiền từ ngành giải trí – khách sạn, cao gấp 3 lần thế hệ trước.

Phong cách đầu tư và tiêu tiền của giới siêu giàu trẻ

Sự khác biệt không chỉ nằm ở nguồn gốc tài sản mà còn ở cách quản lý và tiêu dùng. Thế hệ trẻ có giá trị tài sản trung bình thấp hơn - khoảng 44 triệu USD, so với 57 triệu USD của Baby Boomer. Tuy nhiên, họ có xu hướng dành tỷ trọng lớn hơn cho bất động sản và tài sản xa xỉ, chiếm gần 25% danh mục đầu tư.

Khác với Baby Boomer đang thu hẹp chi tiêu, Millennials và Gen Z lại ở “giai đoạn mua sắm lớn” của cuộc đời - từ căn nhà đầu tiên, xe hơi sang trọng cho tới biệt thự nghỉ dưỡng. “Họ đang ở trạng thái tích lũy tài sản nhanh, mua sắm nhiều thứ lớn trong đời - điều mà thế hệ trước đã trải qua cách đây nhiều thập kỷ,” Shaban nói.

Về hoạt động thiện nguyện, thế hệ trẻ dành ít ưu tiên hơn so với các thế hệ trước. Lý do là nhiều doanh nghiệp của họ còn ở giai đoạn đầu, chưa có dòng tiền dồi dào, nên quỹ từ thiện chưa phải trọng tâm.