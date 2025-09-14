Giới siêu giàu Trung Quốc đang rút khỏi quốc gia châu Á này

Trong nhiều năm qua, Singapore nổi lên như điểm đến hấp dẫn của giới thượng lưu Trung Quốc. Quốc đảo này hội tụ nhiều lợi thế: môi trường chính trị ổn định, luật pháp minh bạch, mức thuế tài sản thấp và đặc biệt là những chính sách ưu đãi cho việc thành lập “family office” – cơ cấu chuyên quản lý tài sản của người giàu.

Việc Trung Quốc đẩy mạnh chính sách “thịnh vượng chung”, siết quản lý trong nhiều lĩnh vực và tăng thuế đối với nhóm thu nhập cao đã làm dấy lên lo ngại trong tầng lớp thượng lưu về rủi ro sở hữu tài sản trong nước. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến Singapore như một nơi an toàn để giữ và quản lý khối tài sản khổng lồ của mình.

Khu nhà ở Sentosa Cove trên đảo Sentosa ở Singapore.

Singapore đang mất dần sức hút

Những năm gần đây, Singapore siết chặt hơn các quy định về chống rửa tiền và kiểm soát tài sản. Vụ bê bối rửa tiền quy mô hàng tỷ đô la vừa qua càng khiến các ngân hàng và cơ quan quản lý cảnh giác hơn. Việc mở tài khoản hay xin giấy phép thành lập family office cho khách hàng, đặc biệt là từ Trung Quốc, ngày càng phức tạp và mất thời gian.

Không ít cá nhân siêu giàu cảm thấy bị “làm khó” với quá nhiều thủ tục, dẫn đến sự chán nản. Một số người thẳng thắn cho rằng “sự kiên nhẫn đã hết” và bắt đầu tìm cách chuyển tài sản sang những trung tâm tài chính khác như Hong Kong, Dubai hay thậm chí phân bổ rải rác ở nhiều nơi để giảm rủi ro pháp lý.

Singapore sẽ làm gì để giữ chân dòng vốn?

Đứng trước nguy cơ mất đi nguồn vốn khổng lồ từ giới nhà giàu Trung Quốc, Singapore đang nỗ lực điều chỉnh chính sách. Chính phủ và các tổ chức tài chính cố gắng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ family office, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Một số ngân hàng lớn tại Singapore cũng tăng cường mở rộng bộ phận quản lý tài sản, đặc biệt tập trung phục vụ khách hàng Bắc Á, trong đó có Trung Quốc. Dù vậy, bài toán khó của Singapore là vừa phải duy trì uy tín là một trung tâm tài chính minh bạch, vừa không để mất dòng tiền lớn từ nhóm khách hàng giàu có đang ngày càng trở nên nhạy cảm với sự giám sát chặt chẽ.