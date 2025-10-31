Vàng cưới 29 triệu mất tích bí ẩn, sau 1 ngày tìm thấy ở nơi không ai ngờ

Vòng vàng “bốc hơi” bí ẩn, tưởng ở xa hóa ra ngay trước mắt

Gần đây, một câu chuyện về “tìm lại vòng vàng thất lạc” đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Anh Li, nhân vật chính trong câu chuyện đã tường thuật lại trải nghiệm hồi hộp nhưng cũng hết sức thú vị này.

Được biết, anh và vợ vừa kết hôn vào ngày Quốc khánh Trung Quốc, anh đã tặng cô một chiếc vòng tay bằng vàng trị giá hơn 8.000 NDT (28,8 triệu đồng) để làm tín vật tình yêu. Tuy nhiên vào một buổi chiều nọ, khi vợ anh thức dậy, anh phát hiện chiếc vòng trên cổ tay cô đã biến mất.

Ngay sau đó, họ đã lật tung cả nhà để tìm kiếm nhưng không hề thấy chiếc vòng. Thứ bị mất không chỉ là vòng vàng mà còn là kỷ vật tình yêu của họ.

Chiếc vòng vàng biến dạng sau khi được tìm thấy

Đúng lúc gia đình đang vô cùng lo lắng, một bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Em trai anh Li vô tình nhìn thấy một màu vàng quen thuộc gần đống ngô ven đường, con đường này lại nằm ngay trước nhà họ. Hóa ra, những hạt ngô vàng óng ánh phơi trong sân nhà họ đã trở thành nơi “ngụy trang” hoàn hảo cho chiếc vòng vàng, bởi màu sắc của nó khá giống với hạt ngô.

Em trai anh Li đã tìm thấy chiếc vòng sau đó, tuy nhiên do nằm trên đường có xe cộ qua lại, nó đã bị bẹp dúm. Mặc dù hình dạng chiếc vòng có chút thay đổi nhưng niềm vui đã xóa đi mọi tiếc nuối. Anh Li cho biết, dù vòng bị bẹp dúm cũng không sao, họ cảm thấy rất may mắn khi tìm lại được nó.