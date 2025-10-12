Choáng váng với khối tài sản của giới siêu giàu: Tăng thêm 201 tỷ USD chỉ trong một tháng

Tài sản của nhóm tỷ phú tăng vọt trong tháng 9

Tháng 9, thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử mới, kéo theo giá trị tài sản của giới siêu giàu tăng mạnh. Chỉ trong một tháng, 10 người giàu nhất hành tinh đã cộng thêm tổng cộng 201 tỷ USD, theo dữ liệu của Forbes tính đến 1/10 (giờ Mỹ).

Hầu hết những người trong nhóm này đều giàu lên so với cuối tháng 8, ngoại trừ ba trường hợp. Tổng giá trị tài sản của họ hiện đạt 2.300 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, hai vị trí dẫn đầu không chỉ giữ vững ngôi mà còn chiếm gần 3/4 tổng mức tăng tài sản của cả nhóm.

Những tỷ phú dẫn đầu vẫn là các cái tên quen thuộc

Ai là người dẫn đầu và cách họ gia tăng tài sản?

Người giàu nhất hành tinh hiện nay vẫn là Elon Musk, với khối tài sản 490,8 tỷ USD. Nhờ cổ phiếu Tesla tăng 33% trong tháng 9, Musk đã “bỏ túi” thêm 75,2 tỷ USD và nới rộng khoảng cách với người xếp thứ hai lên 149 tỷ USD.

Đứng ngay sau Musk là Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle. Tài sản của ông tăng thêm 70,9 tỷ USD khi cổ phiếu Oracle tăng mạnh 24% nhờ kỳ vọng bùng nổ doanh thu mảng hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI.

Nếu đà tăng tiếp tục, Musk có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc nửa nghìn tỷ USD tài sản cá nhân.

Jeff Bezos là người mất nhiều tiền nhất trong nhóm top 10, khi cổ phiếu Amazon giảm 4%, khiến tài sản của ông sụt 8,4 tỷ USD. Mark Zuckerberg cũng giảm 1,5 tỷ USD, còn Warren Buffett mất khoảng 200 triệu USD.

Một biến động đáng chú ý khác là vị trí xếp hạng: Jensen Huang – đồng sáng lập Nvidia – tăng hai bậc, lên vị trí thứ 7, nhờ cổ phiếu công ty tăng 7% và tài sản thêm 10,7 tỷ USD. Nhờ đó, ông vượt qua cả Bernard Arnault (Pháp) và Steve Ballmer. Arnault, ông trùm hàng xa xỉ LVMH, là người không mang quốc tịch Mỹ duy nhất trong top 10.

Top 10 người giàu nhất thế giới hiện nay là ai?

Tính đến ngày 1/10/2025, danh sách 10 người giàu nhất thế giới theo Forbes như sau:

Elon Musk – 490,8 tỷ USD

Larry Ellison – 341,8 tỷ USD

Mark Zuckerberg – 251,5 tỷ USD

Jeff Bezos – 232,5 tỷ USD

Larry Page – 202,2 tỷ USD

Sergey Brin – 187,6 tỷ USD

Jensen Huang – 162 tỷ USD

Bernard Arnault – 159,4 tỷ USD

Steve Ballmer – 156 tỷ USD

Warren Buffett – 150,2 tỷ USD

Phần lớn nhóm này đều là doanh nhân công nghệ Mỹ, từ xe điện, phần mềm, AI đến mạng xã hội. Sự tăng giảm tài sản của họ phụ thuộc chặt chẽ vào biến động giá cổ phiếu - có thể thay đổi từng ngày.