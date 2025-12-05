Nhà đầu tư đổ mạnh tiền mua, giá bạc hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp

Bạc tăng hơn 2% vào phiên thứ Sáu, tiến sát mức kỷ lục 58,9789 USD/ounce đạt được đầu tuần. Dòng tiền đổ vào các ETF bạc trong bốn ngày tính đến thứ Năm đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7, cho thấy nhu cầu đầu tư vẫn rất mạnh, mặc dù một số chỉ số kỹ thuật cảnh báo kim loại này có thể bị mua quá mức. Chuyên gia Dilin Wu từ Pepperstone Group nhận định: “Dòng vốn này có thể khuếch đại biến động giá và kích hoạt các đợt bán khống ngắn hạn trong thời gian ngắn.”

Các yếu tố thị trường nào hỗ trợ đà tăng?

Đà tăng của bạc được thúc đẩy nhờ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Hợp đồng hoán đổi (swap) gần như chắc chắn dự đoán Fed sẽ giảm chi phí vay, điều này thường có lợi cho các kim loại quý không sinh lãi. Mức tăng cũng bất chấp dữ liệu việc làm Mỹ mới nhất, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.

Các nhà phân tích Citigroup dự báo bạc có thể đạt 62 USD/ounce trong ba tháng tới nhờ hỗ trợ từ Fed, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và thiếu hụt nguồn cung thực tế.

Bạc có vai trò gì ngoài đầu tư?

Bên cạnh chức năng là kim loại quý, bạc còn có nhiều ứng dụng công nghiệp quan trọng. Nó được sử dụng trong bảng mạch điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời và lớp phủ cho thiết bị y tế. Nhu cầu toàn cầu đã vượt sản lượng khai thác trong năm năm liên tiếp.

Chuyên gia Hebe Chen từ Vantage Markets nhận định: “Đà tăng mạnh của bạc cho thấy thị trường đang nhận ra sự khan hiếm cấu trúc và nhu cầu công nghiệp tăng nhanh, không chỉ đơn thuần là vai trò trú ẩn an toàn như vàng.”