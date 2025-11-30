Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bạc chạm đỉnh, vàng dậy sóng: Đà tăng có bền vững?

Sự kiện: Giá vàng
Sau nhiều năm bị lu mờ bởi vàng, bạc bất ngờ bứt phá, lập đỉnh lịch sử trên 56 USD/ounce. Sự thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu công nghiệp tăng cao đang tạo ra động lực mới cho thị trường kim loại quý, hứa hẹn sẽ thay đổi cán cân vàng-bạc trong những năm tới.

Bạc vừa kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục trên 56 USD/ounce, tăng gần 97% kể từ đầu năm, trong khi vàng đang thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng 4.200 USD với mức tăng 61% từ đầu năm. Sự tăng tốc mạnh mẽ này đã kéo tỷ lệ vàng/bạc từ 100 hồi tháng 4 xuống còn 74, phá vỡ các mức hỗ trợ dài hạn. Các nhà phân tích cho rằng, nếu vàng đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, bạc có thể chạm mức khoảng 100 USD/ounce.

Bạc chạm đỉnh, vàng dậy sóng: Đà tăng có bền vững? - 1

Tại sao bạc lại bùng nổ sau nhiều năm bị lu mờ?

Trong ba năm qua, vàng chiếm ưu thế nhờ vai trò là kim loại tiền tệ, được các ngân hàng trung ương mua mạnh để đa dạng hóa dự trữ khỏi tiền pháp định. Bạc, với biến động mạnh, không phù hợp với nhu cầu chính thức này. Tuy nhiên, gần đây, các nhà đầu tư nhận ra sự khan hiếm của bạc. Nhu cầu công nghiệp tăng cao liên quan đến điện khí hóa toàn cầu đã tạo ra thâm hụt nguồn cung liên tục trong 5 năm qua. Kho bạc trên mặt đất đã cạn kiệt, và lượng bạc còn lại thường ở dạng hoặc vị trí không phù hợp, dẫn tới chuỗi sốc cung năm 2025.

Năm 2025 chứng kiến các làn sóng bạc lớn chuyển vào Mỹ khi nhà đầu tư lo ngại về thuế quan tiềm năng theo chương trình thương mại của Tổng thống Trump. Dù cuối cùng bạc không bị đánh thuế, nỗi lo chưa từng giảm. Việc tích trữ tại Mỹ thắt chặt lượng tồn kho vật chất ở các thị trường khác, đặc biệt là thị trường OTC ở London. Sức mua mạnh từ Ấn Độ và châu Á làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt, với tồn kho tại Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Động lực tăng trưởng của bạc có bền vững?

Với nhu cầu tăng vọt và không có giải pháp nguồn cung nhanh chóng, các nhà phân tích nhận định sức mạnh mới của bạc không chỉ là hiện tượng nhất thời. Bạc dường như đang chiếm lại vị thế mà nó xứng đáng trong spotlight của thị trường kim loại quý, trở thành đòn bẩy thúc đẩy “sóng vàng” trong bối cảnh cả vàng và bạc đều được hưởng lợi từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Ngọc Linh (Theo Kitco)

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 14:50 PM (GMT+7)
