Giá bạc lập kỷ lục, cú bứt tốc 'thiếu vững chắc'

Giá bạc nóng rẫy

Trong phiên giao dịch đầu tháng mới (1/12), giá bạc trên thị trường quốc tế tiếp tục nóng rẫy. Phiên giao dịch trên thị trường Comex, New York, giá bạc tăng thêm 2,4%, lên gần 57,88 USD/ounce - mức kỷ lục mới của bạc.

Trong phiên cuối tuần trước, 28/11, giá bạc đã tăng gần 6% và trong cả tuần 24-28/11 tăng 12%.

6 tháng qua, giá bạc đã tăng tổng cộng 75%, từ mức 33 USD/ounce lên 57,88 USD/ounce như hiện tại. Trong 3 năm qua, mặt hàng này đã tăng 3,2 lần, cao hơn so với mức tăng 2,5 lần của vàng trong khoảng thời gian tương ứng.

Giá bạc lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng USD suy yếu mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới, xuống gần 99 điểm, so với mức trên 100 điểm trước đó một tuần. Bạc tăng giá còn do nguồn cung khan hiếm, trong khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12 củng cố niềm tin vào kim loại quý, đồng thời cho thấy thị trường có thể đã kết thúc giai đoạn tích lũy.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô khá ảm đạm của Hoa Kỳ được công bố sau khi chính phủ Hoa Kỳ mở cửa trở lại và những bình luận ôn hòa của các quan chức Fed đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/12. Ngoài ra, tin đồn rằng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, Kevin Hassett, sẽ thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed đang củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào năm tới.

Giá bạc tăng mạnh, vượt tốc độ tăng giá của vàng. Ảnh: DA

Bạc tăng giá còn do sự thiếu hụt bạc vật chất. Nguồn cung bạc trên thị trường London giảm mạnh từ tháng 10, còn tồn trữ tại Sở Giao dịch Thượng Hải (SGE) xuống thấp nhất 10 năm trong tháng 11. Nguồn cung bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt năm tới khi nhu cầu công nghiệp vượt quá sản lượng.

Trong nước, ngày 29/11, giá bạc tăng thêm gần 2,3-2,4 triệu đồng/lượng, lên 56,85 triệu đồng/kg (mua) và 58,61 triệu đồng/kg (bán), tương đương 2,132-2,198 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến 1/12, giá bạc tăng thêm 750.000-780.000 đồng/lượng lên khoảng 57,6 triệu đồng/kg (mua) và 59,39 triệu đồng/kg (bán), tương đương 2,16-2,227 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này đã vượt đỉnh 56 triệu đồng/kg ghi nhận hồi giữa tháng 10.

So với đầu tháng 11, giá bạc đã tăng khoảng 9,4 triệu đồng/kg, tương đương mức tăng gần 19%.

Người mua vàng lo ngại

Hiện tượng bạc khan hiếm và tăng với tốc độ rất nhanh, đạt 15% trong 6 phiên qua đã khiến dòng tiền cũng tìm đến vàng, đẩy giá mặt hàng vàng đi lên nhanh chóng. Cùng với niềm tin đồng USD đi xuống, vàng được nhận định đã qua giai đoạn tích lũy trong khoảng 3.900-4.100 USD/ounce kéo dài khoảng 5 tuần qua.

Trong phiên 29/11 và 1/12, giá vàng đã bứt phá từ ngưỡng 4.150 USD/ounce có lúc lên 4.260 USD/ounce.

Vàng tăng giá sau khi tỷ lệ giá vàng/giá bạc tới 9h50 tối 1/12 (giờ Việt Nam) rớt xuống 73,7 lần - mức thấp nhất trong gần năm rưỡi qua. Hồi tháng 4, tỷ lệ này đạt trên 100 lần.

Trên các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư cho rằng, bạc có thể còn tăng nhanh nữa, áp đảo so với vàng không chỉ vì sự thiếu hụt bạc vật chất cho sản xuất công nghiệp, mà còn do tỷ lệ vàng trong vỏ trái đất được xác định chỉ gấp khoảng 19 lần so với bạc. Còn tỷ lệ khai thác vàng và bạc tương ứng khoảng 8 lần. Mặc dù chỉ là con số tham khảo và vòng quay giao dịch vàng cao hơn bạc khá nhiều, nhưng nó cũng khiến nhiều người kỳ vọng vào triển vọng tăng giá của bạc.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, sức nóng của bạc cũng khiến nhiều người lo ngại.

Trên DailyForex, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire) cho biết, dù giá bạc liên tục lập đỉnh, nhưng khối lượng giao dịch lại giảm. Xu hướng chung vẫn nghiêng về tăng, nhưng khối lượng suy giảm khiến đà tăng thiếu vững chắc.

Với vàng, Christopher Lewis cho biết, lực mua mặt hàng kim loại này ổn định hơn bạc và “nhà đầu tư vẫn cảm thấy an toàn hơn”.

Dù vậy, một cú sụt giảm của bạc cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới vàng giống như đã từng xảy ra hồi giữa tháng 10 và giữa tháng 11 vừa qua.

Theo Christopher Lewis, giá bạc tăng mạnh chủ yếu đến từ chênh lệch giữa giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai và hiện tượng các hợp đồng bán khống bị thanh lý, vốn không phải điều hiếm gặp nhưng thường dẫn tới những cú đảo chiều rất nhanh.

Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng BNP Paribas SA - David Wilson cũng cho rằng, thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ cân nhắc mức độ đắt đỏ của bạc so với vàng, khi mà tỷ lệ giá vàng/bạc đang hướng về ngưỡng 70 lần.

Trong quá khứ, giá bạc từng có đợt tăng nóng, từ mức 4 USD/ounce vào khoảng năm 1977 lên mức 35 USD/ounce vào năm 1980. Hai năm sau đó, bạc lại rớt trở về mức 5,5 USD/ounce. Năm 1992, bạc về mức 3,3 USD và tới đầu năm 2006 vẫn triền miên ở mức dưới 10 USD/ounce. Bạc lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011, rồi lại sụt xuống dưới ngưỡng 14 USD vào năm 2015.

Trong nước, thị trường bạc có độ rủi ro cao hơn khi chênh lệch với giá thế giới lên tới hơn 10 triệu đồng/kg tính theo tỷ giá ngân hàng và khoảng 8 triệu tính theo tỷ giá tự do. Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá mua bán là khoảng 1,8 triệu đồng/kg.

Với mức chênh như vậy, nếu giá bạc thế giới tiếp tục đi xuống, áp lực có thể sẽ kéo giá bạc giảm nhanh. Một điều cũng khiến nhiều người lo ngại là chất lượng bạc khó kiểm soát. Bạc cũng khó bảo quản, dễ bị oxy hóa.