Loài rau dại mọc bờ mương hoá "mỏ tiền", là đặc sản lạ được săn tìm

Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều loại rau dại trở thành đặc sản, trong đó phải kể đến cây kèo nèo (hay còn gọi là cù nèo). Đây loại cây có đặc điểm: Lá hướng thẳng lên, cuống lá dài, phiến lá có hình dạng thay đổi từ dạng thuôn dài đến dạng rộng; phần đỉnh lá nhọn, ở phía đáy mỏng hơn đỉnh, màu xanh sáng, mép lá hơi quăn và rìa lá gợn sóng.

Kèo nèo có nhiều ở các tỉnh miền Tây.

Người miền Tây cho biết, kèo nèo có hình dáng khá giống với cây lục bình nhưng khác ở chỗ là rễ cây bám vào đất chứ không trôi trên sông như lục bình. Xưa chúng có đầy, chỉ cần ra sông ra ruộng là bắt gặp.

Cây sinh trưởng mạnh trong môi trường đất trũng, phèn, ngập nước. Mùa lũ về, khi nhiều loại cây bị dòng nước cuốn trôi, những bụi kèo nèo vẫn vươn cao khỏi mặt bùn, đón nắng, đón mưa để tiếp tục xanh tốt. Cũng nhờ sức sống bền bỉ ấy mà cây gần như cho thu hoạch quanh năm.

Từng chỉ là loại rau dân dã mọc ven bờ ruộng, kênh rạch, kèo nèo nay lại trở thành đặc sản "có tiếng", được nhiều người săn tìm, nhất là vào mùa nước nổi.

Đặc sản kèo nèo nấu canh cá.

Kèo nèo có thể chế biến thành nhiều món ăn như: Xào tỏi, luộc chấm nước tương, làm gỏi, hoặc nấu canh chua cá, lẩu. Rau kèo nèo giòn ngọt, lúc đầu ăn nhiều người cảm nhận thấy có vị hơi nhẩn đắng nhưng khi ăn quen sẽ thích hương vị của loại rau này.

Vài năm trở lại đây, cây kèo nèo bỗng dưng được người thành phố ưa chuộng. Người dân quê bắt đầu đổ xô đi thu hoạch loại rau này đem ra chợ bán hoặc đổ buôn cho thương lái. Dần dần chúng đã trở thành đặc sản của vùng sông nước.

"Rau kèo nèo đem bán phải làm phần nõn. Sau đó, người ta rửa sạch, bó thành từng bó rồi mới đem ra chợ bán.

Khi ấy, người mua chỉ cần đem về rửa sạch với nước là có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn. Hiện tại kèo nèo được bán ở các chợ quê miền Tây, trang thương mại điện tử với giá 100.000 – 120.000 đồng/kg", một người dân miền Tây cho hay.

Đặc sản này hiện được dân phố ưa chuộng.

Hiện nay, nhu cầu thị trường ngày càng lớn khiến nhiều hộ dân miền Tây mạnh dạn đưa cây kèo nèo vào trồng chuyên canh. Loại rau này nổi tiếng dễ tính: Hợp nhiều loại đất, ít sâu bệnh và gần như không tốn nhiều công chăm sóc.

Sau khi gieo khoảng 30-45 ngày, ruộng đã cho thu hoạch lứa đầu. Từ đó trở đi, cây phát triển liên tục, giúp nông dân có thể hái bán mỗi ngày thay vì phải chờ đợi theo từng vụ như nhiều loại rau màu khác.

Ngoài ra rau kèo nèo không chỉ thơm ngon, nó còn vô cùng tốt cho sức khỏe. Có tác dụng chữa di tinh mộng tinh, ra nhiều khí hư, viêm tiết niệu, đi tiểu buốt gắt, tiểu khó và các chứng liên quan đến thấp nhiệt do kèo nèo có tính mát, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, nhuận tràng, tiêu viêm.