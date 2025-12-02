Bạc lập đỉnh mới, chuyên gia nói “biến động thật sự” vẫn chưa bắt đầu

Giá bạc tăng vọt lên trên 58 USD/ounce trong phiên đầu tuần, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử. Động lực chính đến từ tồn kho suy giảm, nhu cầu đầu tư tăng mạnh và lo ngại về nguồn cung vật chất bị thắt chặt. Những yếu tố này cộng hưởng khiến bạc vượt cả những đỉnh của các chu kỳ tăng trước.

Đà tăng diễn ra ngay sau một cuối tuần đầy biến động, khi sàn CME Group gặp sự cố kéo dài 10 giờ khiến giao dịch kim loại, tiền tệ và hợp đồng lãi suất bị gián đoạn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sự cố này chỉ mang tính kỹ thuật, không phải nguyên nhân cốt lõi.

Clem Chambers – CEO của Online Blockchain PLC – cho rằng thị trường đang bước vào một giai đoạn dịch chuyển cấu trúc sâu rộng hơn. Ông khẳng định: “Đây mới chỉ là nhiễu động. Bạc sẽ còn đi lên nhiều. 95 USD là mức tôi mới cân nhắc bán.”

Nguồn cung bạc đang gặp vấn đề gì?

Tồn kho bạc trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất gần 10 năm. Tháng 10, Trung Quốc bất ngờ xuất khẩu khoảng 660 tấn bạc sang London – lượng lớn hiếm thấy – nhằm giảm áp lực từ nhu cầu giao bạc vật chất tăng mạnh tại LBMA.

Tại Mỹ, số yêu cầu giao bạc trong kỳ hạn tháng 12 trên COMEX đang ở mức cao. Dù dữ liệu không hoàn chỉnh, các nhà phân tích đều thừa nhận tỷ lệ hợp đồng muốn nhận hàng là “đáng kể”, dù nó chưa đồng nghĩa thị trường sắp bị căng thẳng ngay lập tức.

Chambers lại có cách nhìn khác: “Chỉ cần một phần nhỏ hợp đồng yêu cầu nhận bạc vật chất, thị trường sẽ chật vật. Bạc không có bộ đệm lớn, và nó siết lại rất nhanh.”

Ai đang thực sự đẩy giá bạc đi lên?

Nhu cầu công nghiệp từ năng lượng mặt trời, điện tử đến các lĩnh vực xanh vẫn mạnh, nhưng Chambers khẳng định lực đẩy lớn nhất đến từ nhà đầu tư cá nhân. “Các chính phủ không mấy quan tâm đến bạc. Nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có. Khi họ mua, thị trường trở nên không thể cản nổi.”

Các quỹ ETF bạc đã ghi nhận dòng vốn trở lại trong quý IV, đảo ngược xu hướng rút vốn suốt phần lớn năm 2024. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy lượng bạc mà các ETF nắm giữ đang tiến sát mức cao của thập kỷ trước.

Song song đó, doanh số bán đồng xu và thỏi bạc nhỏ tăng rõ rệt tại các nhà đúc lớn. Nhiều đại lý vàng bạc tại châu Á cũng thông báo tình trạng chậm giao hàng kéo dài nhiều tuần – một dấu hiệu thị trường vật chất đang nóng lên.

Nguồn cung bạc từ khai thác mỏ toàn cầu hầu như không tăng, thậm chí một số nhà sản xuất báo cáo sản lượng giảm so với năm trước. Khối lượng bạc tái chế cũng không tăng tương xứng dù giá lên cao.

Theo các nhà phân tích, bức tranh chung cho thấy một nguy cơ mất cân bằng cung – cầu. Đây không phải là thứ có thể đo được theo thời gian thực, nhưng nếu tình trạng kéo dài, các cú sốc giá mạnh hơn có thể xảy ra.

Chambers tin rằng sự kết hợp giữa dòng tiền đầu tư mạnh và nguồn cung hạn chế sẽ dẫn dắt bước tăng tiếp theo: “Đây chưa phải giai đoạn bùng nổ. Đây mới là khởi đầu.”

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao cuộc họp tháng 12 của Fed. Chambers cho rằng ranh giới giữa những tài sản có tính khan hiếm vật chất (như bạc) và nhóm tài sản phụ thuộc vào thanh khoản (như crypto) đang tách biệt rõ rệt.

“Bạc chưa dừng lại. Đây là sự tái định giá lớn hơn nhiều,” ông kết luận.