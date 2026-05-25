Kết quả thi đấu BÓNG ĐÁ PHÁP 2026/2027 mới nhất

Cập nhật nhanh nhất kết quả các trận đấu giải bóng đá Pháp mùa giải 2026/27.
Lịch thi đấu Ligue 1
Lịch thi đấu Regular Season
Thứ 7, ngày 22/08/2026Thứ 7, ngày 29/08/2026Thứ 2, ngày 31/08/2026Thứ 7, ngày 05/09/2026Thứ 7, ngày 12/09/2026Thứ 7, ngày 19/09/2026Thứ 2, ngày 21/09/2026Thứ 7, ngày 10/10/2026Thứ 7, ngày 17/10/2026Thứ 7, ngày 24/10/2026Thứ 2, ngày 26/10/2026Thứ 7, ngày 31/10/2026Thứ 7, ngày 07/11/2026Chủ nhật, ngày 08/11/2026Thứ 7, ngày 21/11/2026Thứ 7, ngày 28/11/2026Thứ 7, ngày 05/12/2026Thứ 7, ngày 12/12/2026Thứ 2, ngày 14/12/2026Thứ 7, ngày 02/01/2027