Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Kết quả thi đấu BÓNG ĐÁ PHÁP 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Kết quả bóng đá hôm nay

Cập nhật nhanh nhất kết quả các trận đấu giải bóng đá Pháp mùa giải 2026/27.

Lịch thi đấu Regular Season

Thứ 7, ngày 22/08/2026
Thứ 7, ngày 05/09/2026
Thứ 7, ngày 12/09/2026
Thứ 7, ngày 10/10/2026
Thứ 7, ngày 17/10/2026
Thứ 7, ngày 31/10/2026
Thứ 7, ngày 21/11/2026
Thứ 7, ngày 28/11/2026
Thứ 7, ngày 05/12/2026