Kết quả thi đấu Asian Cup 2027, kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất

Thời gian Cặp đấu/Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng 07/01/2027 Saudi Arabia Palestine Bảng A 08/01/2027 Kuwait Oman Bảng A 08/01/2027 Bahrain CHDCND Triều Tiên Bảng B 08/01/2027 Uzbekistan Jordan Bảng B 09/01/2027 Syria Kyrgyzstan Bảng C 09/01/2027 Iran Trung Quốc Bảng C 09/01/2027 Australia Singapore Bảng D 10/01/2027 Tajikistan Iraq Bảng D 10/01/2027 Hàn Quốc Lebanon/Yemen Bảng E 11/01/2027 UAE Việt Nam Bảng E 11/01/2027 Qatar Thái Lan Bảng F 12/01/2027 Oman Saudi Arabia Bảng A 12/01/2027 Nhật Bản Indonesia Bảng F 13/01/2027 Palestine Kuwait Bảng A 13/01/2027 CHDCND Triều Tiên Uzbekistan Bảng B 14/01/2027 Jordan Bahrain Bảng B 14/01/2027 Kyrgyzstan Iran Bảng C 14/01/2027 Singapore Tajikistan Bảng D 15/01/2027 Trung Quốc Syria Bảng C 15/01/2027 Iraq Australia Bảng D 15/01/2027 Việt Nam Hàn Quốc Bảng E 16/01/2027 Lebanon/Yemen UAE Bảng E 16/01/2027 Thái Lan Nhật Bản Bảng F 17/01/2027 Indonesia Qatar Bảng F 18/01/2027 Oman Palestine Bảng A 18/01/2027 Saudi Arabia Kuwait Bảng A 18/01/2027 CHDCND Triều Tiên Jordan Bảng B 18/01/2027 Uzbekistan Bahrain Bảng B 19/01/2027 Iran Syria Bảng C 19/01/2027 Kyrgyzstan Trung Quốc Bảng C 19/01/2027 Australia Tajikistan Bảng D 19/01/2027 Iraq Singapore Bảng D 20/01/2027 Hàn Quốc UAE Bảng E 20/01/2027 Việt Nam Lebanon/Yemen Bảng E 20/01/2027 Nhật Bản Qatar Bảng F 20/01/2027 Thái Lan Indonesia Bảng F Vòng 1/8 22/01/2027 Nhất bảng B Đội hạng ba bảng A/C/D 1/8-1 22/01/2027 Nhì bảng A Nhì bảng C 1/8-2 23/01/2027 Nhất bảng D Đội hạng ba bảng B/E/F 1/8-3 23/01/2027 Nhất bảng A Đội hạng ba bảng C/D/E 1/8-4 24/01/2027 Nhất bảng F Nhì bảng E 1/8-5 24/01/2027 Nhì bảng B Nhì bảng F 1/8-6 25/01/2027 Nhất bảng E Nhì bảng D 1/8-7 25/01/2027 Nhất bảng C Đội hạng ba bảng A/B/F 1/8-8 Tứ kết 28/01/2027 Thắng 1/8-2 Thắng 1/8-3 TK 1 28/01/2027 Thắng 1/8-1 Thắng 1/8-5 TK 2 29/01/2027 Thắng 1/8-4 Thắng 1/8-6 TK 3 29/01/2027 Thắng 1/8-8 Thắng 1/8-7 TK 4 Bán kết 01/02/2027 Thắng TK1 Thắng TK2 BK1 02/02/2027 Thắng TK3 Thắng TK4 BK2 Chung kết 05/02/2027 Thắng BK1 Thắng BK2 Chung kết

Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ 19 trong lịch sử, đồng thời là giải vô địch bóng đá nam lớn nhất châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.

Asian Cup 2027 đánh dấu sự trở lại của giải đấu theo chu kỳ 4 năm truyền thống sau khi Asian Cup 2023 phải lùi sang năm 2024 vì những biến động liên quan tới công tác đăng cai. Đương kim vô địch Qatar bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp.

Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng knock-out, các trận đấu sẽ thi đấu loại trực tiếp, có hiệp phụ và luân lưu nếu cần.