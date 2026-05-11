Kết quả thi đấu Asian Cup 2027, kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất
Đương kim vô địch Qatar bước vào Asian Cup 2027 với mục tiêu lập hat-trick đăng quang lịch sử, nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và chủ nhà Saudi Arabia. Diễn biến từng trận đấu, tỷ số và các cú sốc lớn sẽ liên tục được cập nhật trong suốt giải đấu.
|
Thời gian
|
Cặp đấu/Kết quả
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|07/01/2027
|Saudi Arabia
|Palestine
|Bảng A
|08/01/2027
|Kuwait
|Oman
|Bảng A
|08/01/2027
|Bahrain
|CHDCND Triều Tiên
|Bảng B
|08/01/2027
|Uzbekistan
|Jordan
|Bảng B
|09/01/2027
|Syria
|Kyrgyzstan
|Bảng C
|09/01/2027
|Iran
|Trung Quốc
|Bảng C
|09/01/2027
|Australia
|Singapore
|Bảng D
|10/01/2027
|Tajikistan
|Iraq
|Bảng D
|10/01/2027
|Hàn Quốc
|Lebanon/Yemen
|Bảng E
|11/01/2027
|UAE
|Việt Nam
|Bảng E
|11/01/2027
|Qatar
|Thái Lan
|Bảng F
|12/01/2027
|Oman
|Saudi Arabia
|Bảng A
|12/01/2027
|Nhật Bản
|Indonesia
|Bảng F
|13/01/2027
|Palestine
|Kuwait
|Bảng A
|13/01/2027
|CHDCND Triều Tiên
|Uzbekistan
|Bảng B
|14/01/2027
|Jordan
|Bahrain
|Bảng B
|14/01/2027
|Kyrgyzstan
|Iran
|Bảng C
|14/01/2027
|Singapore
|Tajikistan
|Bảng D
|15/01/2027
|Trung Quốc
|Syria
|Bảng C
|15/01/2027
|Iraq
|Australia
|Bảng D
|15/01/2027
|Việt Nam
|Hàn Quốc
|Bảng E
|16/01/2027
|Lebanon/Yemen
|UAE
|Bảng E
|16/01/2027
|Thái Lan
|Nhật Bản
|Bảng F
|17/01/2027
|Indonesia
|Qatar
|Bảng F
|18/01/2027
|Oman
|Palestine
|Bảng A
|18/01/2027
|Saudi Arabia
|Kuwait
|Bảng A
|18/01/2027
|CHDCND Triều Tiên
|Jordan
|Bảng B
|18/01/2027
|Uzbekistan
|Bahrain
|Bảng B
|19/01/2027
|Iran
|Syria
|Bảng C
|19/01/2027
|Kyrgyzstan
|Trung Quốc
|Bảng C
|19/01/2027
|Australia
|Tajikistan
|Bảng D
|19/01/2027
|Iraq
|Singapore
|Bảng D
|20/01/2027
|Hàn Quốc
|UAE
|Bảng E
|20/01/2027
|Việt Nam
|Lebanon/Yemen
|Bảng E
|20/01/2027
|Nhật Bản
|Qatar
|Bảng F
|20/01/2027
|Thái Lan
|Indonesia
|Bảng F
|
Vòng 1/8
|22/01/2027
|Nhất bảng B
|Đội hạng ba bảng A/C/D
|
1/8-1
|22/01/2027
|Nhì bảng A
|Nhì bảng C
|1/8-2
|23/01/2027
|Nhất bảng D
|Đội hạng ba bảng B/E/F
|1/8-3
|23/01/2027
|Nhất bảng A
|Đội hạng ba bảng C/D/E
|1/8-4
|24/01/2027
|Nhất bảng F
|Nhì bảng E
|1/8-5
|24/01/2027
|Nhì bảng B
|Nhì bảng F
|1/8-6
|25/01/2027
|Nhất bảng E
|Nhì bảng D
|1/8-7
|25/01/2027
|Nhất bảng C
|Đội hạng ba bảng A/B/F
|1/8-8
|
Tứ kết
|28/01/2027
|
Thắng 1/8-2
|
Thắng 1/8-3
|
TK 1
|28/01/2027
|
Thắng 1/8-1
|
Thắng 1/8-5
|
TK 2
|29/01/2027
|
Thắng 1/8-4
|
Thắng 1/8-6
|
TK 3
|29/01/2027
|
Thắng 1/8-8
|
Thắng 1/8-7
|
TK 4
|
Bán kết
|01/02/2027
|
Thắng TK1
|
Thắng TK2
|
BK1
|02/02/2027
|
Thắng TK3
|
Thắng TK4
|
BK2
|
Chung kết
|05/02/2027
|
Thắng
BK1
|
Thắng
BK2
|
Chung kết
Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ 19 trong lịch sử, đồng thời là giải vô địch bóng đá nam lớn nhất châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.
Asian Cup 2027 đánh dấu sự trở lại của giải đấu theo chu kỳ 4 năm truyền thống sau khi Asian Cup 2023 phải lùi sang năm 2024 vì những biến động liên quan tới công tác đăng cai. Đương kim vô địch Qatar bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp.
Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng knock-out, các trận đấu sẽ thi đấu loại trực tiếp, có hiệp phụ và luân lưu nếu cần.
Kết quả bốc thăm đưa ĐT Việt Nam vào bảng E đầy thử thách với sự xuất hiện của những đối thủ hàng đầu châu lục là Hàn Quốc và UAE. Trước kịch bản phải...
