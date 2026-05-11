Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Kết quả thi đấu Asian Cup 2027, kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất

Đương kim vô địch Qatar bước vào Asian Cup 2027 với mục tiêu lập hat-trick đăng quang lịch sử, nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và chủ nhà Saudi Arabia. Diễn biến từng trận đấu, tỷ số và các cú sốc lớn sẽ liên tục được cập nhật trong suốt giải đấu.

Vòng bảng
07/01/2027 Saudi Arabia Palestine Bảng A
08/01/2027 Kuwait Oman Bảng A
08/01/2027 Bahrain CHDCND Triều Tiên Bảng B
08/01/2027 Uzbekistan Jordan Bảng B
09/01/2027 Syria Kyrgyzstan Bảng C
09/01/2027 Iran Trung Quốc Bảng C
09/01/2027 Australia Singapore Bảng D
10/01/2027 Tajikistan Iraq Bảng D
10/01/2027 Hàn Quốc Lebanon/Yemen Bảng E
11/01/2027 UAE Việt Nam Bảng E
11/01/2027 Qatar Thái Lan Bảng F
12/01/2027 Oman Saudi Arabia Bảng A
12/01/2027 Nhật Bản Indonesia Bảng F
13/01/2027 Palestine Kuwait Bảng A
13/01/2027 CHDCND Triều Tiên Uzbekistan Bảng B
14/01/2027 Jordan Bahrain Bảng B
14/01/2027 Kyrgyzstan Iran Bảng C
14/01/2027 Singapore Tajikistan Bảng D
15/01/2027 Trung Quốc Syria Bảng C
15/01/2027 Iraq Australia Bảng D
15/01/2027 Việt Nam Hàn Quốc Bảng E
16/01/2027 Lebanon/Yemen UAE Bảng E
16/01/2027 Thái Lan Nhật Bản Bảng F
17/01/2027 Indonesia Qatar Bảng F
18/01/2027 Oman Palestine Bảng A
18/01/2027 Saudi Arabia Kuwait Bảng A
18/01/2027 CHDCND Triều Tiên Jordan Bảng B
18/01/2027 Uzbekistan Bahrain Bảng B
19/01/2027 Iran Syria Bảng C
19/01/2027 Kyrgyzstan Trung Quốc Bảng C
19/01/2027 Australia Tajikistan Bảng D
19/01/2027 Iraq Singapore Bảng D
20/01/2027 Hàn Quốc UAE Bảng E
20/01/2027 Việt Nam Lebanon/Yemen Bảng E
20/01/2027 Nhật Bản Qatar Bảng F
20/01/2027 Thái Lan Indonesia Bảng F

Vòng 1/8
22/01/2027 Nhất bảng B Đội hạng ba bảng A/C/D

1/8-1
22/01/2027 Nhì bảng A Nhì bảng C 1/8-2
23/01/2027 Nhất bảng D Đội hạng ba bảng B/E/F 1/8-3
23/01/2027 Nhất bảng A Đội hạng ba bảng C/D/E 1/8-4
24/01/2027 Nhất bảng F Nhì bảng E 1/8-5
24/01/2027 Nhì bảng B Nhì bảng F 1/8-6
25/01/2027 Nhất bảng E Nhì bảng D 1/8-7
25/01/2027 Nhất bảng C Đội hạng ba bảng A/B/F 1/8-8

Tứ kết

28/01/2027

Thắng 1/8-2

Thắng 1/8-3

TK 1
28/01/2027

Thắng 1/8-1

Thắng 1/8-5

TK 2
29/01/2027

Thắng 1/8-4

Thắng 1/8-6

TK 3
29/01/2027

Thắng 1/8-8

Thắng 1/8-7

TK 4

Bán kết
01/02/2027

Thắng TK1

Thắng TK2

BK1
02/02/2027

Thắng TK3

Thắng TK4

BK2

Chung kết 
05/02/2027

Thắng

BK1

Thắng

BK2

Chung kết

Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ 19 trong lịch sử, đồng thời là giải vô địch bóng đá nam lớn nhất châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.

Asian Cup 2027 đánh dấu sự trở lại của giải đấu theo chu kỳ 4 năm truyền thống sau khi Asian Cup 2023 phải lùi sang năm 2024 vì những biến động liên quan tới công tác đăng cai. Đương kim vô địch Qatar bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp.

Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng knock-out, các trận đấu sẽ thi đấu loại trực tiếp, có hiệp phụ và luân lưu nếu cần.

ĐT Việt Nam đấu Hàn Quốc ở Asian Cup, HLV Kim Sang Sik tuyên bố bất ngờ
Kết quả bốc thăm đưa ĐT Việt Nam vào bảng E đầy thử thách với sự xuất hiện của những đối thủ hàng đầu châu lục là Hàn Quốc và UAE. Trước kịch bản phải...

