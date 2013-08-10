Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
Top ghi bàn BÓNG ĐÁ PHÁP 2025/2026 mới nhất

Sự kiện: Ligue I 2025-26

Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc giải Ligue 1, 2025-26.

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

Kamory Doumbia

Brest

2

2

Djibril Sidibe

Toulouse

1

3

Eric Dier

Monaco

1

4

Esteban Lepaul

Angers

1

5

Georges Mikautadze

Lyon

1

6

Hákon Arnar Haraldsson

Lille

1

7

Joaquín Panichelli

Strasbourg

1

8

Julien Le Cardinal

Brest

1

9

Lassine Sinayoko

Auxerre

1

10

Ludovic Blas

Rennes

1

11

Maghnes Akliouche

Monaco

1

12

Ngal'ayel Mukau

Lille

1

13

Olivier Giroud

Lille

1

14

Rassoul Ndiaye

Le Havre

1

15

Vitinha

Paris SG

1

Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất
Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất

(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.

17/08/2024 14:11 PM (GMT+7)
