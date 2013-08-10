Top ghi bàn BÓNG ĐÁ PHÁP 2025/2026 mới nhất
Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc giải Ligue 1, 2025-26.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|
Kamory Doumbia
|
Brest
|
2
|
2
|
Djibril Sidibe
|
Toulouse
|
1
|
3
|
Eric Dier
|
Monaco
|
1
|
4
|
Esteban Lepaul
|
Angers
|
1
|
5
|
Georges Mikautadze
|
Lyon
|
1
|
6
|
Hákon Arnar Haraldsson
|
Lille
|
1
|
7
|
Joaquín Panichelli
|
Strasbourg
|
1
|
8
|
Julien Le Cardinal
|
Brest
|
1
|
9
|
Lassine Sinayoko
|
Auxerre
|
1
|
10
|
Ludovic Blas
|
Rennes
|
1
|
11
|
Maghnes Akliouche
|
Monaco
|
1
|
12
|
Ngal'ayel Mukau
|
Lille
|
1
|
13
|
Olivier Giroud
|
Lille
|
1
|
14
|
Rassoul Ndiaye
|
Le Havre
|
1
|
15
|
Vitinha
|
Paris SG
|
1
(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/08/2024 14:11 PM (GMT+7)