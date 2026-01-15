Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh từ 24/7 đến 26/8, lần đầu tổ chức vào mùa hè. 10 đội tuyển Đông Nam Á tranh tài theo thể thức vòng bảng sân nhà, sân khách, chọn ra 4 cái tên mạnh nhất vào bán kết.
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng 24/7/2026 Campuchia Singapore A 24/7/2026 Thắng play-off Việt Nam A 25/7/2026 Myanmar Malaysia B 25/7/2026 Lào Thái Lan B Cuối 7/2026 Indonesia Campuchia A Cuối 7/2026 Singapore Thắng play-off A Cuối 7/2026 Philippines Myanmar B Cuối 7/2026 Malaysia Lào B Cuối 7/2026 Thắng play-off Indonesia A Cuối 7/2026 Việt Nam Singapore A Cuối 7/2026 Lào Philippines B Cuối 7/2026 Thái Lan Malaysia B Đầu 8/2026 Campuchia Thắng play-off A Đầu 8/2026 Indonesia Việt Nam A Đầu 8/2026 Myanmar Lào B Đầu 8/2026 Philippines Thái Lan B 07/8/2026 Việt Nam Campuchia A 07/8/2026 Singapore Indonesia A 08/8/2026 Thái Lan Myanmar B 08/8/2026 Malaysia Philippines B Bán kết lượt đi 15/8/2026 Nhì bảng A Nhất bảng B Bán kết lượt đi 16/8/2026 Nhì bảng B Nhất bảng A Bán kết lượt đi Bán kết lượt về 18/8/2026 Nhất bảng B Nhì bảng A Bán kết lượt về 19/8/2026 Nhất bảng A Nhì bảng B Bán kết lượt về Chung kết lượt đi 23/8/2026 Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 Chung kết lượt đi Chung kết lượt về 26/8/2026 Thắng bán kết 2 Thắng bán kết 1 Chung kết lượt về * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...
* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...
