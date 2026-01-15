Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng 24/7/2026 Campuchia Singapore A 24/7/2026 Thắng play-off Việt Nam A 25/7/2026 Myanmar Malaysia B 25/7/2026 Lào Thái Lan B Cuối 7/2026 Indonesia Campuchia A Cuối 7/2026 Singapore Thắng play-off A Cuối 7/2026 Philippines Myanmar B Cuối 7/2026 Malaysia Lào B Cuối 7/2026 Thắng play-off Indonesia A Cuối 7/2026 Việt Nam Singapore A Cuối 7/2026 Lào Philippines B Cuối 7/2026 Thái Lan Malaysia B Đầu 8/2026 Campuchia Thắng play-off A Đầu 8/2026 Indonesia Việt Nam A Đầu 8/2026 Myanmar Lào B Đầu 8/2026 Philippines Thái Lan B 07/8/2026 Việt Nam Campuchia A 07/8/2026 Singapore Indonesia A 08/8/2026 Thái Lan Myanmar B 08/8/2026 Malaysia Philippines B Bán kết lượt đi 15/8/2026 Nhì bảng A Nhất bảng B Bán kết lượt đi 16/8/2026 Nhì bảng B Nhất bảng A Bán kết lượt đi Bán kết lượt về 18/8/2026 Nhất bảng B Nhì bảng A Bán kết lượt về 19/8/2026 Nhất bảng A Nhì bảng B Bán kết lượt về Chung kết lượt đi 23/8/2026 Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 Chung kết lượt đi Chung kết lượt về 26/8/2026 Thắng bán kết 2 Thắng bán kết 1 Chung kết lượt về * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...