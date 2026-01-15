Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh từ 24/7 đến 26/8, lần đầu tổ chức vào mùa hè. 10 đội tuyển Đông Nam Á tranh tài theo thể thức vòng bảng sân nhà, sân khách, chọn ra 4 cái tên mạnh nhất vào bán kết.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

24/7/2026

Campuchia

Singapore

A

24/7/2026

Thắng play-off

Việt Nam

A

25/7/2026

Myanmar

Malaysia

B

25/7/2026

Lào

Thái Lan

B

Cuối 7/2026

Indonesia

Campuchia

A

Cuối 7/2026

Singapore

Thắng play-off

A

Cuối 7/2026

Philippines

Myanmar

B

Cuối 7/2026

Malaysia

Lào

B

Cuối 7/2026

Thắng play-off

Indonesia

A

Cuối 7/2026

Việt Nam

Singapore

A

Cuối 7/2026

Lào

Philippines

B

Cuối 7/2026

Thái Lan

Malaysia

B

Đầu 8/2026

Campuchia

Thắng play-off

A

Đầu 8/2026

Indonesia

Việt Nam

A

Đầu 8/2026

Myanmar

Lào

B

Đầu 8/2026

Philippines

Thái Lan

B

07/8/2026

Việt Nam

Campuchia

A

07/8/2026

Singapore

Indonesia

A

08/8/2026

Thái Lan

Myanmar

B

08/8/2026

Malaysia

Philippines

B

Bán kết lượt đi

15/8/2026

Nhì bảng A

Nhất bảng B

Bán kết lượt đi

16/8/2026

Nhì bảng B

Nhất bảng A

Bán kết lượt đi

Bán kết lượt về

18/8/2026

Nhất bảng B

Nhì bảng A

Bán kết lượt về

19/8/2026

Nhất bảng A

Nhì bảng B

Bán kết lượt về

Chung kết lượt đi

23/8/2026

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

Chung kết lượt đi

Chung kết lượt về

26/8/2026

Thắng bán kết 2

Thắng bán kết 1

Chung kết lượt về

* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

