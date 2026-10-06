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Lịch thi đấu bóng đá giao hữu cấp đội tuyển quốc gia 2026

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

(Lịch thi đấu bóng đá) Trân trọng gửi đến độc giả, những trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia 2026.

Lịch thi đấu Friendlies 1

Lịch thi đấu Friendlies 3

Lịch thi đấu Friendlies 2

Kết quả Friendlies 3

Thứ 3, ngày 09/06/2026
Thứ 7, ngày 06/06/2026

Kết quả Friendlies 2

Kết quả Friendlies 1

Chủ nhật, ngày 07/06/2026
Thứ 7, ngày 06/06/2026
Thứ 6, ngày 05/06/2026
Thứ 5, ngày 04/06/2026
Chủ nhật, ngày 31/05/2026
Thứ 4, ngày 01/04/2026
Thứ 3, ngày 31/03/2026
Thứ 7, ngày 28/03/2026
Thứ 6, ngày 27/03/2026

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi

Bóng đá 24H luôn luôn cập nhập LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU nhanh và chính xác nhất

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Nations League, cúp quốc gia Việt Nam
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Nations League, cúp quốc gia Việt Nam

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 18:49 PM (GMT+7)
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