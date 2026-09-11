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Lịch thi đấu bóng đá Europa League 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

Trân trọng giới thiệu tới độc giả Lịch thi đấu Europa League 2026/2027.

Lịch thi đấu League Stage

Thứ 5, ngày 17/09/2026
Thứ 5, ngày 15/10/2026
Thứ 6, ngày 16/10/2026
Thứ 5, ngày 22/10/2026
Thứ 6, ngày 23/10/2026
Thứ 6, ngày 06/11/2026
Thứ 6, ngày 27/11/2026
Thứ 6, ngày 11/12/2026
Thứ 6, ngày 22/01/2027
Thứ 6, ngày 29/01/2027

Kết quả Play-offs

Thứ 6, ngày 28/08/2026
Thứ 6, ngày 21/08/2026

Kết quả 3rd Qualifying Round

Thứ 7, ngày 15/08/2026
Thứ 6, ngày 14/08/2026
Thứ 6, ngày 07/08/2026

Kết quả 2nd Qualifying Round

Thứ 6, ngày 31/07/2026
Thứ 6, ngày 24/07/2026

Kết quả 1st Qualifying Round

Thứ 6, ngày 17/07/2026
Thứ 5, ngày 09/07/2026
Bảng Xếp Hạng
  • 1
    Logo Milan - MIL Milan
  • 2
    Logo AZ - AZ AZ
  • 3
    Logo Anderlecht - AND Anderlecht
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Lịch thi đấu sơ bộ của UEFA Europa League (Cúp C2) mùa giải 2026/2027 đã được UEFA ấn định thời gian, kéo dài từ các lượt trận vòng loại vào tháng 7 năm 2026 cho đến trận chung kết tổ chức tại thành phố Frankfurt, Đức vào ngày 26 tháng 5 năm 2027. Tương tự như Champions League, giải đấu này tiếp tục áp dụng thể thức vòng đấu hạng mới với sự góp mặt của 36 câu lạc bộ.

Theo yêu cầu của bạn, toàn bộ các giai đoạn dưới đây đã được chuyển sang cấu trúc hiển thị theo từng hàng:

Giai đoạn vòng loại và Play-off (Năm 2026)

Vòng loại thứ nhất: Bốc thăm ngày 16/06/2026, lượt đi ngày 09/07/2026, lượt về ngày 16/07/2026.

Vòng loại thứ hai: Bốc thăm ngày 17/06/2026, lượt đi ngày 23/07/2026, lượt về ngày 30/07/2026.

Vòng loại thứ ba: Bốc thăm ngày 20/07/2026, lượt đi ngày 06/08/2026, lượt về ngày 13/08/2026.

Vòng Play-off: Bốc thăm ngày 03/08/2026, lượt đi ngày 20/08/2026, lượt về ngày 27/08/2026.

Giai đoạn vòng đấu hạng - League Phase (Năm 2026 - 2027)

Lễ bốc thăm chia cặp cho giai đoạn vòng đấu hạng sẽ diễn ra vào ngày 28/08/2026.

Lượt trận 1: Diễn ra trong hai ngày 16/09 – 17/09/2026.

Lượt trận 2: Diễn ra ngày 15/10/2026.

Lượt trận 3: Diễn ra ngày 22/10/2026.

Lượt trận 4: Diễn ra ngày 05/11/2026.

Lượt trận 5: Diễn ra ngày 26/11/2026.

Lượt trận 6: Diễn ra ngày 10/12/2026.

Lượt trận 7: Diễn ra ngày 21/01/2027.

Lượt trận 8: Diễn ra ngày 28/01/2027 (Tất cả các cặp đấu diễn ra đồng loạt cùng giờ).

Giai đoạn loại trực tiếp - Knockout Phase (Năm 2027)

Vòng Play-off loại trực tiếp: Bốc thăm ngày 29/01/2027, lượt đi ngày 18/02/2027, lượt về ngày 25/02/2027.

Vòng 16 đội: Bốc thăm ngày 26/02/2027, lượt đi ngày 11/03/2027, lượt về ngày 18/03/2027.

Vòng Tứ kết: Lượt đi ngày 08/04/2027, lượt về ngày 15/04/2027.

Vòng Bán kết: Lượt đi ngày 29/04/2027, lượt về ngày 06/05/2027.

Trận Chung kết: Diễn ra vào ngày 26/05/2027 tại sân vận động Deutsche Bank Park (Frankfurt Stadion) ở Frankfurt, Đức.
Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất

Những trận đấu "nảy lửa" sẽ có trong lịch đấu bóng đá Cúp C1 - CHAMPIONS LEAGUE 2026/27.

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Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 10:19 AM (GMT+7)
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