Đua xe F1, Hungarian GP: Tiếp tục là Mercedes!

Mercedes là đội đua có cơ hội chiến thắng nhất ở Hungaroring. Sự vượt trội về mặt tốc độ chiếc W17 của đội đua Đức là điều không cần bàn cãi, nhưng họ cũng phải chịu nhiều áp lực. Bởi vấn đề của họ lúc này xuất phát từ việc liên tục để xảy ra các sự cố kỹ thuật dẫn đến đánh mất lợi thế mà các tay đua đang có trên đường đua.

Mercedes cần phải loại bỏ những sự cố đáng tiếc để có kết quả tốt nhất.

Lãnh đội Toto Wolff khẳng định họ có một chiếc xe thừa khả năng đoạt thắng chặng, nhưng điều Mercedes cần ở thời điểm hiện tại chính là 1 cuối tuần đua thực sự "sạch sẽ và đáng tin cậy". Chỉ có vậy họ mới có thể chuyển hóa sự mạnh thành điểm số cụ thể, tạo ra khoảng cách an toàn với đối thủ bám đuổi trước kỳ nghỉ giữa mùa.

Hungaroring được coi là sẽ tương thích hơn với chiếc W17 so với Spa, đặc tính đường đua đòi hỏi downforce, khả năng thoát cua với sự ổn định. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mà việc vượt rất khó khăn, nên thành tích phân hạng và chiến thuật trở thành yếu tố then chốt để đoạt chiến thắng cuối cùng, Nếu Mercedes không tự gây lỗi, sẽ rất khó có cơ hội cho các đối thủ bám đuổi Ferrari và McLaren.

Ferrari là kẻ thách thức sở hữu chiếc SF26 được cho là khá phù hợp với đặc tính đường đua Hungary – nơi có nhiều góc cua chậm và trung bình. Không như ở Spa, nơi tốc độ tối đa đóng vai trò quan trọng, tại Hungaroring đòi hỏi một chiếc xe có khí động học ổn định, khả năng duy trị hiệu suất lốp tốt và sự chính xác trong từng vòng chạy, thứ mà đội đua Ý đã thể hiện khá ấn tượng thời gian gần đây.

Đội đua thách thức lớn nhất cho sự thống trị của Mercedes.

Đội đua Đỏ đang sở hữu bộ đôi tay đua có khả năng khai thác tối đa chiếc xe trong các phiên phân hạng. Nếu họ đoạt được vị trí xuất phát ở hàng đầu, cơ hội chuyển hóa thành chiến thắng sẽ rất lớn nhờ khả năng kiểm soát cuộc đua. Nhưng để làm được điều đó, họ cần tránh những sai sót về chiến thuật đua – thứ luôn làm họ có thể đánh mất hoàn toàn lợi thế trên đường chạy. Giải quyết được vấn đề đó, cộng thêm vị trí xuất phát thuận lợi, Ferrari sẽ là đối thủ khó nhằn của Mũi tên bạc.

Đội đua ĐKVĐ McLaren vẫn chưa thể tối ưu hóa sức mạnh khối động cơ của Mercedes. Vấn đề của họ là khó khăn hơn trong việc tối ưu kỹ thuật vào nền tảng khí động lực học của chiếc xe – thứ giúp họ luôn vượt trội ở mùa giải trước.

McLaren đem đến gói nâng cấp mới kèm hy vọng trở lại cạnh tranh.

McLaren mang đến Hungarian GP gói nâng cấp khí động học, với hệ sàn xe mới cùng vài tinh chỉnh nhằm gia tăng lực downforce, cải thiện sự ổn định ở những góc cua tốc độ thấp và trung bình. Nếu gói nâng cấp này có thể tối ưu hóa sức mạnh của chiếc xe, và phát huy tác dụng ngay từ các phiên chạy thử và phân hạng, Đu đủ hoàn toàn có thể trở thành kẻ thách thức thực sự với Mercedes và Ferrari. Ngược lại, nếu hiệu quả gói này không như kỳ vọng, việc kết thúc chặng đua với một vị trí trên bục podium có thể coi là thành công với họ.

Red Bull đến Hungarian GP cùng chiếc RB22 vẫn còn tồn tại những hạn chế về cân bằng xe và hiệu suất tổng thể so các đối thủ ở phía trước.

Nhưng chính Hungaroring có thể được coi là nơi mà những hạn chế đó được cho là ít ảnh hưởng nhất đến Red Bull. Với đặc tính gồm nhiều góc cua chậm, ít đoạn thẳng dài và yêu cầu lực downforce cao, không yêu cầu phải có tốc độ tối đa – vốn là điểm yếu của RB22.

Liệu Red Bull có chiến thắng đầu tiên của mùa giải không!

Nhưng Red Bull vẫn không được đánh giá là đội có cơ hội đoạt thắng chặng, bởi họ sẽ cần một cuối tuần đua hoàn hảo, đồng thời chờ Mercedes, Ferrari hoặc McLaren cùng mắc sai lầm mới có thể tạo nên khác biệt. Khi các đối thủ đều đua đúng sức mạnh của mình, mục tiêu thực tế của Red Bull vẫn là tìm kiếm cơ hội cạnh tranh một vị trí trên podium, còn chiến thắng (nếu có) sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến cuộc đua.

Với các đội đua còn lại, Alpine và Racing Bull là hai đội đua có cơ hội lớn nhất để chen chân vào tốp 10. Bản thân chiếc xe của hai đội đua nêu trên vẫn còn nhiều hạn chế, rất khó để họ có thể cạnh tranh cùng tốp dẫn đầu. Mục tiêu khả thi nhất của họ sẽ là đưa ít nhất một chiếc xe vào top 10, nhờ tận dụng tối đa chiến thuật và những sai lầm của các đối thủ để giành điểm số.

Nhưng cũng không thể loại bỏ sự thách thức đến từ Haas và Audi, những đội đua cũng biết cách tạo ra sự khác biệt trong nhóm các đội đua tầm trung, dù sao thì cơ hội của nhóm này cũng rất thấp, vì nó chỉ đến khi đối thủ tự mắc sai lầm.

Aston Martin và Cadillac gần như không có cơ hội ghi điểm, có lẽ mục tiêu lớn nhất của họ là hoàn thành chặng đua đã được coi là tín hiệu tích cực nhất rồi.

Hungaroring cuối tuần sẽ là chặng đua cuối trước kỳ nghỉ giữa mùa trong vòng 4 tuần. Ai cũng muốn có một kết quả tốt nhất có thể. Nhưng ở vạch xuất phát là một Mercedes và Antonelli rất khó bị đánh bại. Đón xem Hungarian GP 2026 bắt đầu bằng phiên chạy thử đầu tiên lúc 18h30 ngày 24/7 và cuộc đua phân hạng lúc 21h ngày thứ 7, 25/7/2026.