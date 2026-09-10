Lịch thi đấu sơ bộ của UEFA Champions League mùa giải 2026/2027 đã được UEFA chính thức công bố, bắt đầu từ các vòng loại vào tháng 7 năm 2026 và khép lại bằng trận chung kết tại thành phố Madrid vào ngày 5 tháng 6 năm 2027. Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức vòng đấu hạng (League Phase) gồm 36 đội tham gia tranh tài.

Dưới đây là mốc thời gian chi tiết được sắp xếp theo trình tự các giai đoạn của mùa bóng:

Giai đoạn vòng loại và Play-off (Năm 2026)

Các câu lạc bộ sẽ cạnh tranh qua các lượt trận đi và về để giành 7 tấm vé cuối cùng tham dự vòng đấu hạng.

Vòng loại thứ nhất: Bốc thăm ngày 16/06/2026, lượt đi ngày 07/07 – 08/07/2026, lượt về ngày 14/07 – 15/07/2026.

Vòng loại thứ hai: Bốc thăm ngày 17/06/2026, lượt đi ngày 21/07 – 22/07/2026, lượt về ngày 28/07 – 29/07/2026.

Vòng loại thứ ba: Bốc thăm ngày 20/07/2026, lượt đi ngày 04/08 – 05/08/2026, lượt về ngày 11/08/2026.

Vòng Play-off: Bốc thăm ngày 03/08/2026, lượt đi ngày 18/08 – 19/08/2026, lượt về ngày 25/08 – 26/08/2026.

Giai đoạn vòng đấu hạng - League Phase (Năm 2026 - 2027)

Lễ bốc thăm vòng đấu hạng sẽ diễn ra vào ngày 27/08/2026. Các đội bóng sẽ chơi tổng cộng 8 lượt trận thay vì 6 trận như thể thức cũ.

Lượt trận 1: 08/09 – 10/09/2026

Lượt trận 2: 13/10 – 14/10/2026

Lượt trận 3: 20/10 – 21/10/2026

Lượt trận 4: 03/11 – 04/11/2026

Lượt trận 5: 24/11 – 25/11/2026

Lượt trận 6: 08/12 – 09/12/2026

Lượt trận 7: 19/01 – 20/01/2027

Lượt trận 8: 27/01/2027 (Tất cả các trận đấu diễn ra cùng giờ)

Giai đoạn loại trực tiếp - Knockout Phase (Năm 2027)

Sau khi kết thúc vòng đấu hạng, các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ đá play-off để tranh vé vào vòng 16 đội cùng top 8 đội dẫn đầu.

Vòng Play-off loại trực tiếp: Bốc thăm ngày 29/01/2027. Lượt đi ngày 16 – 17/02/2027, lượt về ngày 23 – 24/02/2027.

Vòng 16 đội: Bốc thăm ngày 26/02/2027. Lượt đi ngày 09 – 10/03/2027, lượt về ngày 16 – 17/03/2027.

Vòng Tứ kết: Lượt đi ngày 06 – 07/04/2027, lượt về ngày 13 – 14/04/2027.

Vòng Bán kết: Lượt đi ngày 27 – 28/04/2027, lượt về ngày 04 – 05/05/2027.

Trận Chung kết: Diễn ra vào thứ Bảy, ngày 05/06/2027 tại Sân vận động Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha.