PSG diễu hành rước Cúp C1 trước 10 vạn người, Dembele tuyên bố năm sau làm hat-trick

1 năm trước Paris Saint-Germain đã ăn mừng cú ăn ba lịch sử tại thủ đô nước Pháp, và năm nay họ lại được tổ chức ăn mừng các danh hiệu dù năm nay không có Coupe de France. Quan trọng nhất cho các fan PSG là chức vô địch Champions League đã ở lại với CLB sau khi PSG vượt qua Arsenal trong loạt luân lưu, giúp PSG gia nhập nhóm các CLB bảo vệ thành công danh hiệu châu Âu.

Đoàn xe bus của PSG tiến về Paris hộ tống bởi lực lượng cảnh sát hùng hậu

Bay về từ Budapest, PSG được chào đón bởi tận 100.000 người tại Paris và mọi thứ càng trở nên thuận lợi cho lễ rước cúp khi nhiệt độ đã hạ thấp một cách đột ngột trong vòng 24 giờ, thậm chí đã có chút mưa nhẹ. Nhiều fan đã có mặt ở sân bay Roissy để đón đội, và đoàn xe đưa đội vào thành phố được hộ tống bởi khoảng 1.000 xe máy cảnh sát

Sân khấu ăn mừng của PSG, với tháp Eiffel làm nền

PSG không chọn tổ chức ở Đại lộ Champ-Elysees như năm ngoái mà chuyển sang Champ-de-Mars, khu vực ngay gần tháp Eiffel, để có thể mang nhiều CĐV đến hơn và có một danh thắng lừng lẫy thế giới làm nền. Nhiều ca sỹ đã được thuê để biểu diễn, nhưng các fan cũng có bài hát của riêng mình, thậm chí hát dành tặng HLV Luis Enrique.

Giây phút các fan chờ đợi đã tới, khi trung vệ đội trưởng Marquinhos mang cúp đến cùng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, HLV Enrique và giám đốc thể thao Luis Campos. Những chiếc barrier đã được xê dịch để các cầu thủ có thể bắt tay các fan, và Bradley Barcola thậm chí đã cầm cúp chạy quanh để các CĐV được chạm vào.

Khung cảnh nâng cúp

Chủ tịch Al-Khelaifi mở đầu với bài phát biểu: "Chúng ta là nhà vô địch châu Âu! 2 lần vô địch liên tiếp! Hai ngôi sao trên áo đấu! Cảm ơn tất cả mọi người, điều này có ý nghĩa rất lớn, các bạn luôn ủng hộ đội bóng. Cảm ơn các cầu thủ, huấn luyện viên, ban huấn luyện, cả Luis Campos là cố vấn thể thao giỏi nhất mà CLB từng có. Các bạn là những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Đây là món quà dành cho thành phố tuyệt vời nhất thế giới Paris! Hãy ăn mừng!".

Marquinhos sau đó phát biểu: "Chào mọi người! Hãy cùng hò reo nào! Chúng ta là nhà vô địch châu Âu! Cảm ơn tất cả mọi người, hy vọng mọi người đều khỏe. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ hôm nay để chúng ta có thể ăn mừng thêm nhiều danh hiệu nữa. Các bạn là tuyệt nhất thế giới! Những nhà vô địch, các anh em của tôi!".

Mỗi cầu thủ đều được giới thiệu, nhưng riêng Ousmane Dembele có phần giới thiệu rằng anh là Quả bóng Vàng. Siêu sao người Pháp đáp lại khán giả: "Cảm ơn mọi người. 1 lần đã là rất vui, nhưng 2 lần còn tuyệt hơn nữa. Năm sau chúng tôi sẽ hướng đến lần vô địch thứ 3".

Dembele được các đồng đội tung hê

Sau lễ ăn mừng này, PSG chuyển đến Cung điện Élysée nơi Tổng thống Emmanuel Macron và một loạt nhân vật quan trọng trên chính trường Pháp đã chờ để chào đón và tuyên dương ban thưởng.