Kết quả thi đấu bóng đá chung kết Cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp C1 – Champions League mùa bóng 2026/2027 chính xác nhất.
Lịch thi đấu League Stage
Kết quả League Stage
Kết quả Play-offs
Kết quả 3rd Qualifying Round
Kết quả 2nd Qualifying Round
Kết quả 1st Qualifying Round
Kết quả League Stage
Kết quả Play-offs
Kết quả 3rd Qualifying Round
Kết quả 2nd Qualifying Round
Kết quả 1st Qualifying Round
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Lịch sơ bộ Champions League 2025/26
Vòng loại thứ nhất: Bốc thăm ngày 17/6/2025. Lượt đi diễn ra ngày 8–9/7/2025. Lượt về ngày 15–16/7/2025.
Vòng loại thứ hai: Bốc thăm ngày 18/6/2025. Lượt đi diễn ra ngày 22–23/7/2025. Lượt về ngày 29–30/7/2025.
Vòng loại thứ ba: Bốc thăm ngày 21/7/2025. Lượt đi diễn ra ngày 5–6/8/2025. Lượt về ngày 12–13/8/2025.
Vòng play-off: Bốc thăm ngày 4/8/2025. Lượt đi diễn ra ngày 19–20/8/2025. Lượt về ngày 26–27/8/2025.
Vòng bảng (League Phase): Bốc thăm ngày 28/8/2025.
Lượt trận 1: 16–18/9/2025.
Lượt trận 2: 30/9–1/10/2025.
Lượt trận 3: 21–22/10/2025.
Lượt trận 4: 4–5/11/2025.
Lượt trận 5: 25–26/11/2025.
Lượt trận 6: 9–10/12/2025.
Lượt trận 7: 20–21/1/2026.
Lượt trận 8: 28/1/2026.
Vòng play-off knock-out: Bốc thăm ngày 30/1/2026. Lượt đi diễn ra ngày 17–18/2/2026. Lượt về ngày 24–25/2/2026.
Vòng 1/8: Bốc thăm ngày 27/2/2026. Lượt đi diễn ra ngày 10–11/3/2026. Lượt về ngày 17–18/3/2026.
Tứ kết: Lượt đi diễn ra ngày 7–8/4/2026. Lượt về ngày 14–15/4/2026.
Bán kết: Lượt đi diễn ra ngày 28–29/4/2026. Lượt về ngày 5–6/5/2026.
Chung kết: Ngày 30/5/2026 tại Puskas Arena, Budapest.
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu EUROPA LEAGUE mùa 2026/2027.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/09/2026 02:40 AM (GMT+7)