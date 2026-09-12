Lịch sơ bộ Champions League 2025/26

Vòng loại thứ nhất: Bốc thăm ngày 17/6/2025. Lượt đi diễn ra ngày 8–9/7/2025. Lượt về ngày 15–16/7/2025.

Vòng loại thứ hai: Bốc thăm ngày 18/6/2025. Lượt đi diễn ra ngày 22–23/7/2025. Lượt về ngày 29–30/7/2025.

Vòng loại thứ ba: Bốc thăm ngày 21/7/2025. Lượt đi diễn ra ngày 5–6/8/2025. Lượt về ngày 12–13/8/2025.

Vòng play-off: Bốc thăm ngày 4/8/2025. Lượt đi diễn ra ngày 19–20/8/2025. Lượt về ngày 26–27/8/2025.

Vòng bảng (League Phase): Bốc thăm ngày 28/8/2025.

Lượt trận 1: 16–18/9/2025.

Lượt trận 2: 30/9–1/10/2025.

Lượt trận 3: 21–22/10/2025.

Lượt trận 4: 4–5/11/2025.

Lượt trận 5: 25–26/11/2025.

Lượt trận 6: 9–10/12/2025.

Lượt trận 7: 20–21/1/2026.

Lượt trận 8: 28/1/2026.

Vòng play-off knock-out: Bốc thăm ngày 30/1/2026. Lượt đi diễn ra ngày 17–18/2/2026. Lượt về ngày 24–25/2/2026.

Vòng 1/8: Bốc thăm ngày 27/2/2026. Lượt đi diễn ra ngày 10–11/3/2026. Lượt về ngày 17–18/3/2026.

Tứ kết: Lượt đi diễn ra ngày 7–8/4/2026. Lượt về ngày 14–15/4/2026.

Bán kết: Lượt đi diễn ra ngày 28–29/4/2026. Lượt về ngày 5–6/5/2026.

Chung kết: Ngày 30/5/2026 tại Puskas Arena, Budapest.