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Brest vs Paris Saint-Germain
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Kết quả thi đấu bóng đá chung kết Cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Kết quả bóng đá hôm nay

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp C1 – Champions League mùa bóng 2026/2027 chính xác nhất.

Lịch thi đấu League Stage

Thứ 4, ngày 14/10/2026
Thứ 5, ngày 15/10/2026
Thứ 4, ngày 21/10/2026
Thứ 4, ngày 04/11/2026
Thứ 5, ngày 05/11/2026
Thứ 4, ngày 25/11/2026
Thứ 5, ngày 26/11/2026
Thứ 4, ngày 09/12/2026
Thứ 5, ngày 10/12/2026
Thứ 4, ngày 20/01/2027
Thứ 5, ngày 21/01/2027
Thứ 5, ngày 28/01/2027

Kết quả League Stage

Kết quả Play-offs

Kết quả 3rd Qualifying Round

Thứ 4, ngày 12/08/2026
Thứ 4, ngày 05/08/2026

Kết quả 2nd Qualifying Round

Thứ 5, ngày 30/07/2026
Thứ 4, ngày 29/07/2026
Thứ 4, ngày 22/07/2026

Kết quả 1st Qualifying Round

Thứ 4, ngày 15/07/2026
Thứ 4, ngày 08/07/2026
Bảng Xếp Hạng
  • 1
    Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
  • 2
    Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
  • 3
    Logo Barcelona - BAR Barcelona
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Kết quả League Stage

Kết quả Play-offs

Kết quả 3rd Qualifying Round

Thứ 4, ngày 12/08/2026
Thứ 4, ngày 05/08/2026

Kết quả 2nd Qualifying Round

Thứ 5, ngày 30/07/2026
Thứ 4, ngày 29/07/2026
Thứ 4, ngày 22/07/2026

Kết quả 1st Qualifying Round

Thứ 4, ngày 15/07/2026
Thứ 4, ngày 08/07/2026
Bảng Xếp Hạng
  • 1
    Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
  • 2
    Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
  • 3
    Logo Barcelona - BAR Barcelona
Xem đầy đủ

Lịch sơ bộ Champions League 2025/26

Vòng loại thứ nhất: Bốc thăm ngày 17/6/2025. Lượt đi diễn ra ngày 8–9/7/2025. Lượt về ngày 15–16/7/2025.

Vòng loại thứ hai: Bốc thăm ngày 18/6/2025. Lượt đi diễn ra ngày 22–23/7/2025. Lượt về ngày 29–30/7/2025.

Vòng loại thứ ba: Bốc thăm ngày 21/7/2025. Lượt đi diễn ra ngày 5–6/8/2025. Lượt về ngày 12–13/8/2025.

Vòng play-off: Bốc thăm ngày 4/8/2025. Lượt đi diễn ra ngày 19–20/8/2025. Lượt về ngày 26–27/8/2025.

Vòng bảng (League Phase): Bốc thăm ngày 28/8/2025.

Lượt trận 1: 16–18/9/2025.

Lượt trận 2: 30/9–1/10/2025.

Lượt trận 3: 21–22/10/2025.

Lượt trận 4: 4–5/11/2025.

Lượt trận 5: 25–26/11/2025.

Lượt trận 6: 9–10/12/2025.

Lượt trận 7: 20–21/1/2026.

Lượt trận 8: 28/1/2026.

Vòng play-off knock-out: Bốc thăm ngày 30/1/2026. Lượt đi diễn ra ngày 17–18/2/2026. Lượt về ngày 24–25/2/2026.

Vòng 1/8: Bốc thăm ngày 27/2/2026. Lượt đi diễn ra ngày 10–11/3/2026. Lượt về ngày 17–18/3/2026.

Tứ kết: Lượt đi diễn ra ngày 7–8/4/2026. Lượt về ngày 14–15/4/2026.

Bán kết: Lượt đi diễn ra ngày 28–29/4/2026. Lượt về ngày 5–6/5/2026.

Chung kết: Ngày 30/5/2026 tại Puskas Arena, Budapest.
Kết quả thi đấu bóng đá EUROPA LEAGUE 2026/2027 mới nhất
Kết quả thi đấu bóng đá EUROPA LEAGUE 2026/2027 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu EUROPA LEAGUE mùa 2026/2027.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 02:40 AM (GMT+7)
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