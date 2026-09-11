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Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
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Kết quả thi đấu bóng đá EUROPA LEAGUE 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Europa League 2026-27

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu EUROPA LEAGUE mùa 2026/2027.

Lịch thi đấu League Stage

Thứ 5, ngày 17/09/2026
Thứ 5, ngày 15/10/2026
Thứ 6, ngày 16/10/2026
Thứ 5, ngày 22/10/2026
Thứ 6, ngày 23/10/2026
Thứ 6, ngày 06/11/2026
Thứ 6, ngày 27/11/2026
Thứ 6, ngày 11/12/2026
Thứ 6, ngày 22/01/2027
Thứ 6, ngày 29/01/2027

Kết quả Play-offs

Thứ 6, ngày 28/08/2026
Thứ 6, ngày 21/08/2026

Kết quả 3rd Qualifying Round

Thứ 7, ngày 15/08/2026
Thứ 6, ngày 14/08/2026
Thứ 6, ngày 07/08/2026

Kết quả 2nd Qualifying Round

Thứ 6, ngày 31/07/2026
Thứ 6, ngày 24/07/2026

Kết quả 1st Qualifying Round

Thứ 6, ngày 17/07/2026
Thứ 5, ngày 09/07/2026
Bảng Xếp Hạng
  • 1
    Logo Milan - MIL Milan
  • 2
    Logo AZ - AZ AZ
  • 3
    Logo Anderlecht - AND Anderlecht
Xem đầy đủ

Kết quả Play-offs

Thứ 6, ngày 28/08/2026
Thứ 6, ngày 21/08/2026

Kết quả 3rd Qualifying Round

Thứ 7, ngày 15/08/2026
Thứ 6, ngày 14/08/2026
Thứ 6, ngày 07/08/2026

Kết quả 2nd Qualifying Round

Thứ 6, ngày 31/07/2026
Thứ 6, ngày 24/07/2026

Kết quả 1st Qualifying Round

Thứ 6, ngày 17/07/2026
Thứ 5, ngày 09/07/2026
Bảng Xếp Hạng
  • 1
    Logo Milan - MIL Milan
  • 2
    Logo AZ - AZ AZ
  • 3
    Logo Anderlecht - AND Anderlecht
Xem đầy đủ
Kết quả thi đấu bóng đá chung kết Cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất
Kết quả thi đấu bóng đá chung kết Cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp C1 – Champions League mùa bóng 2026/2027 chính xác nhất.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 10:24 AM (GMT+7)
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