Kết quả thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, kết quả thi đấu đội tuyển Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Milan - MIL Milan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Kết quả thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, kết quả thi đấu đội tuyển Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Tất cả kết quả các trận đấu AFF Cup 2026 (24/7-26/8) từ vòng bảng đến chung kết được cập nhật liên tục và đầy đủ. Từng bàn thắng, từng bước ngoặt của hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á sẽ quyết định số phận các đội bóng tại mùa giải này.

Kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Thời gian

Cặp đấu/Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

24/7/2026

Campuchia

Singapore

A

24/7/2026

Thắng play-off

Việt Nam

A

25/7/2026

Myanmar

Malaysia

B

25/7/2026

Lào

Thái Lan

B

Cuối 7/2026

Indonesia

Campuchia

A

Cuối 7/2026

Singapore

Thắng play-off

A

Cuối 7/2026

Philippines

Myanmar

B

Cuối 7/2026

Malaysia

Lào

B

Cuối 7/2026

Thắng play-off

Indonesia

A

Cuối 7/2026

Việt Nam

Singapore

A

Cuối 7/2026

Lào

Philippines

B

Cuối 7/2026

Thái Lan

Malaysia

B

Đầu 8/2026

Campuchia

Thắng play-off

A

Đầu 8/2026

Indonesia

Việt Nam

A

Đầu 8/2026

Myanmar

Lào

B

Đầu 8/2026

Philippines

Thái Lan

B

07/8/2026

Việt Nam

Campuchia

A

07/8/2026

Singapore

Indonesia

A

08/8/2026

Thái Lan

Myanmar

B

08/8/2026

Malaysia

Philippines

B

Bán kết lượt đi

15/8/2026

Nhì bảng A

Nhất bảng B

Bán kết lượt đi

16/8/2026

Nhì bảng B

Nhất bảng A

Bán kết lượt đi

Bán kết lượt về

18/8/2026

Nhất bảng B

Nhì bảng A

Bán kết lượt về

19/8/2026

Nhất bảng A

Nhì bảng B

Bán kết lượt về

Chung kết lượt đi

23/8/2026

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

Chung kết lượt đi

Chung kết lượt về

26/8/2026

Thắng bán kết 2

Thắng bán kết 1

Chung kết lượt về

* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

Kết quả BÓNG ĐÁ giải Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất
Kết quả BÓNG ĐÁ giải Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu bóng đá Anh giải Ngoại Hạng Anh - Premier League 2025/2026 nhanh chính xác nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/01/2026 18:16 PM (GMT+7)
Tin liên quan
AFF Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN