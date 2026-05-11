Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2027, lịch thi đấu ĐT Việt Nam mới nhất
Giải vô địch bóng đá châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia với sự góp mặt của 24 đội tuyển mạnh nhất châu lục. Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Lebanon/Yemen, hứa hẹn tạo nên hành trình đầy thử thách tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.
Thời gian
Cặp đấu
Bảng
Trực tiếp
Vòng bảng
|07/01/2027
|Saudi Arabia
|Palestine
|Bảng A
|08/01/2027
|Kuwait
|Oman
|Bảng A
|08/01/2027
|Bahrain
|CHDCND Triều Tiên
|Bảng B
|08/01/2027
|Uzbekistan
|Jordan
|Bảng B
|09/01/2027
|Syria
|Kyrgyzstan
|Bảng C
|09/01/2027
|Iran
|Trung Quốc
|Bảng C
|09/01/2027
|Australia
|Singapore
|Bảng D
|10/01/2027
|Tajikistan
|Iraq
|Bảng D
|10/01/2027
|Hàn Quốc
|Lebanon/Yemen
|Bảng E
|11/01/2027
|UAE
|Việt Nam
|Bảng E
|11/01/2027
|Qatar
|Thái Lan
|Bảng F
|12/01/2027
|Oman
|Saudi Arabia
|Bảng A
|12/01/2027
|Nhật Bản
|Indonesia
|Bảng F
|13/01/2027
|Palestine
|Kuwait
|Bảng A
|13/01/2027
|CHDCND Triều Tiên
|Uzbekistan
|Bảng B
|14/01/2027
|Jordan
|Bahrain
|Bảng B
|14/01/2027
|Kyrgyzstan
|Iran
|Bảng C
|14/01/2027
|Singapore
|Tajikistan
|Bảng D
|15/01/2027
|Trung Quốc
|Syria
|Bảng C
|15/01/2027
|Iraq
|Australia
|Bảng D
|15/01/2027
|Việt Nam
|Hàn Quốc
|Bảng E
|16/01/2027
|Lebanon/Yemen
|UAE
|Bảng E
|16/01/2027
|Thái Lan
|Nhật Bản
|Bảng F
|17/01/2027
|Indonesia
|Qatar
|Bảng F
|18/01/2027
|Oman
|Palestine
|Bảng A
|18/01/2027
|Saudi Arabia
|Kuwait
|Bảng A
|18/01/2027
|CHDCND Triều Tiên
|Jordan
|Bảng B
|18/01/2027
|Uzbekistan
|Bahrain
|Bảng B
|19/01/2027
|Iran
|Syria
|Bảng C
|19/01/2027
|Kyrgyzstan
|Trung Quốc
|Bảng C
|19/01/2027
|Australia
|Tajikistan
|Bảng D
|19/01/2027
|Iraq
|Singapore
|Bảng D
|20/01/2027
|Hàn Quốc
|UAE
|Bảng E
|20/01/2027
|Việt Nam
|Lebanon/Yemen
|Bảng E
|20/01/2027
|Nhật Bản
|Qatar
|Bảng F
|20/01/2027
|Thái Lan
|Indonesia
|Bảng F
Vòng 1/8
|22/01/2027
|Nhất bảng B
|Đội hạng ba bảng A/C/D
1/8-1
|22/01/2027
|Nhì bảng A
|Nhì bảng C
|1/8-2
|23/01/2027
|Nhất bảng D
|Đội hạng ba bảng B/E/F
|1/8-3
|23/01/2027
|Nhất bảng A
|Đội hạng ba bảng C/D/E
|1/8-4
|24/01/2027
|Nhất bảng F
|Nhì bảng E
|1/8-5
|24/01/2027
|Nhì bảng B
|Nhì bảng F
|1/8-6
|25/01/2027
|Nhất bảng E
|Nhì bảng D
|1/8-7
|25/01/2027
|Nhất bảng C
|Đội hạng ba bảng A/B/F
|1/8-8
Tứ kết
|28/01/2027
Thắng 1/8-2
Thắng 1/8-3
TK 1
|28/01/2027
Thắng 1/8-1
Thắng 1/8-5
TK 2
|29/01/2027
Thắng 1/8-4
Thắng 1/8-6
TK 3
|29/01/2027
Thắng 1/8-8
Thắng 1/8-7
TK 4
Bán kết
|01/02/2027
Thắng TK1
Thắng TK2
BK1
|02/02/2027
Thắng TK3
Thắng TK4
BK2
Chung kết
|05/02/2027
Thắng
BK1
Thắng
BK2
Chung kết
Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ 19 trong lịch sử, đồng thời là giải vô địch bóng đá nam lớn nhất châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.
Asian Cup 2027 đánh dấu sự trở lại của giải đấu theo chu kỳ 4 năm truyền thống sau khi Asian Cup 2023 phải lùi sang năm 2024 vì những biến động liên quan tới công tác đăng cai. Đương kim vô địch Qatar bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp.
Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng knock-out, các trận đấu sẽ thi đấu loại trực tiếp, có hiệp phụ và luân lưu nếu cần.
