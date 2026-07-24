Alcaraz - Sinner áp lực bảo vệ điểm số khổng lồ, Djokovic sẵn sàng công phá top đầu

Mùa giải quần vợt thế giới đang bước vào giai đoạn khốc liệt và giàu cảm xúc nhất năm 2026 tại Bắc Mỹ. Những sự kiện tại đây là cuộc chơi cân não nơi các siêu sao hàng đầu phải đối diện với hệ thống điểm số khắc nghiệt của ATP. Khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang phải "gánh còng lưng" áp lực bảo vệ điểm số, thì lão tướng Novak Djokovic lại thong dong tọa sơn quan hổ đấu, nuôi tham vọng bứt phá ngoạn mục.

Sinner và Alcaraz phải bảo vệ nhiều điểm nhất tại các giải sân cứng ở Bắc Mỹ

Carlos Alcaraz & Jannik Sinner: Khi đỉnh cao là gánh nặng "còng lưng"

Hệ thống tính điểm lũy tiến 52 tuần của ATP luôn là nỗi ác mộng của những nhà vô địch. Bước vào chặng đua Bắc Mỹ, hai cái tên đình đám nhất thế hệ Next-Gen đang phải chịu áp lực không nhỏ từ chính vinh quang của họ trong quá khứ.

Dù đang tạm tụt xuống vị trí số 3 thế giới do giai đoạn dưỡng thương, Alcaraz chính là tâm điểm của sự chú ý. Tay vợt người Tây Ban Nha đang phải "gánh" số điểm kỷ lục: 3.000 điểm. Đây là thành quả từ việc anh thâu tóm cả chức vô địch Cincinnati Open (1.000 điểm) và Grand Slam US Open (2.000 điểm) năm ngoái. Bất kỳ một cú sẩy chân sớm nào cũng sẽ khiến Alcaraz bị trừ điểm nặng nề và tụt sâu trên bảng xếp hạng.

Ngự trị ở ngôi vương với 13.450 điểm cùng khoảng cách mênh mông 4.970 điểm so với người đứng thứ hai (Alexander Zverev), Sinner tưởng như bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, việc vừa vắt kiệt sức để bảo vệ ngai vàng Wimbledon trước chính Zverev sẽ là thử thách cực đại cho nền tảng thể lực của tay vợt Ý khi bước vào chuỗi giải sân cứng bào mòn thể lực tại Bắc Mỹ.

Lão tướng "nhẹ gánh" và giấc mơ bứt phá chặng cuối

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh căng mình giữ điểm của các đàn em, huyền thoại Djokovic (đang đứng vị trí thứ 7 với 3.760 điểm) lại đang ở vào thế "tọa sơn quan hổ đấu" vô cùng thuận lợi.

Áp lực tối thiểu, cơ hội tối đa: Do không tham gia sâu hoặc không đạt thành tích quá cao ở loạt giải Bắc Mỹ năm ngoái, số điểm Nole phải bảo vệ trong hai tháng là không quá lớn (800 điểm). Anh không phải lo giữ điểm, mà chỉ tập trung vào việc kiếm thêm điểm để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ xếp trên.

Djokovic có cơ hội trở lại những vị trí dẫn đầu nếu thi đấu tốt

Cửa sáng trở lại Top 4: Khoảng cách từ vị trí số 7 của Djokovic đến vị trí số 4 của Felix Auger-Aliassime (4.740 điểm) hiện chưa đầy 1.000 điểm. Chỉ cần một giải đấu tốt tại Cincinnati hoặc tiến sâu tại New York (US Open), kết hợp với việc các đối thủ xếp trên như Auger-Aliassime hay Ben Shelton bị trừ điểm do rơi rụng sớm, Djokovic hoàn toàn có thể thực hiện cú nhảy vọt trở lại Top 4 thế giới.

Mùa giải sân cứng Bắc Mỹ 2026 là bài kiểm tra về mặt chuyên môn và cũng là cuộc chiến sinh tồn về mặt điểm số. Hãy cùng dõi theo mỗi bước chân, cú vung vợt của ba ngôi sao và các tay vợt khác tại các sự kiện tennis tại Bắc Mỹ sắp tới.

Những tay vợt chịu áp lực bảo vệ điểm nhiều nhất ở chặng sân cứng Bắc Mỹ 2026