VĐV điền kinh bỗng dưng đổi đời vì "lộ hàng" trên sóng truyền hình khi đang chạy

Sự cố trang phục hy hữu tại giải Golden Spike không những không thể cản bước nhà vô địch Chris Robinson cán đích đầu tiên, mà còn mở ra cho anh một bước ngoặt sự nghiệp vô cùng khó tin.

Khó khăn không thể cản bước Robinson

Cú bứt tốc định mệnh và sự cố ái ngại

Tại giải điền kinh Golden Spike diễn ra ở Ostrava (Cộng hòa Séc) 24/06/2025, chân chạy 400m rào người Mỹ Chris Robinson bước vào vạch xuất phát với quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, ngay khi vừa lao ra khỏi khối xuất phát và hoàn thành đoạn thẳng đầu tiên, một sự cố "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Do lỗi trang phục thi đấu, "của quý" của nam vận động viên 25 tuổi đã bất ngờ lộ ra ngoài hoàn toàn trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả và ống kính truyền hình trực tiếp.

Đối mặt với tình huống cực kỳ ngượng ngùng khi còn tới 250m trước mắt, Robinson đã phải vừa duy trì tốc độ, vừa dùng tay cố gắng kéo và chỉnh sửa lại chiếc quần đùi của mình ít nhất 5 lần ngay trong lúc bay người qua các tấm rào chắn.

Vượt khó ngoạn mục: Vấp ngã ở rào số 9 và cú lộn nhào lịch sử

Sự phân tâm quá lớn khiến Robinson va mạnh vào tấm rào thứ 9 và suýt chút nữa đã mất thăng bằng. Quyết định buông xuôi việc chỉnh quần để tập trung hoàn toàn vào đường đua, ngôi sao người Mỹ dồn hết sức lực còn lại cho rào chắn cuối cùng.

Anh lao như bay về đích và thực hiện một cú lộn nhào cực kỳ ngoạn mục ngay trên vạch đích. Kết quả khiến tất cả ngỡ ngàng, Robinson không chỉ giành chiến thắng mà còn đạt thành tích 48 giây 05 giây, cột mốc tốt nhất mùa giải của anh và chỉ kém kỷ lục cá nhân vỏn vẹn 0,1 giây.

"Đổi đời" sau một đêm và sự trở lại của nhà vô địch

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc "dũng mãnh" nhưng không kém phần hài hước của Robinson ngay lập tức bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, biến anh thành tâm điểm săn đón của truyền thông quốc tế.

Robinson hiện có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, anh cũng đang thi đấu với phong độ cao

Thay vì chịu sự chế giễu, tinh thần chiến đấu kiên cường và thân hình chuẩn mực của Robinson đã giúp anh lọt vào mắt xanh của các ông lớn ngành thời trang. Hàng loạt lời mời làm người mẫu chuyên nghiệp và các bản hợp đồng tài trợ béo bở từ các thương hiệu đồ lót danh tiếng đã được gửi tới tấp đến nam VĐV, giúp cuộc đời và thu nhập của anh bước sang một trang hoàn toàn mới.

Không để sự nổi tiếng trên mạng làm lu mờ sự nghiệp thể thao, Robinson nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Anh vừa xuất sắc giành HCV tại giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới diễn ra ở Torun (Ba Lan) 3/2026.

Hiện tại, Robinson đang có mặt tại giải vô địch ngoài trời của Liên đoàn Điền kinh Mỹ (USATF Outdoor Championships) diễn ra từ 23-26/07/2026. Với phong độ chói sáng và tâm lý thoải mái, anh được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên số một cho chức vô địch quốc gia năm nay.