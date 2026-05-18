Kết quả thi đấu bóng đá Cup FA 2026/27 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu Cup FA mùa bóng 2026/27. Các trận đấu sẽ chính thức khởi tranh từ 2/8/2025.
Kết quả 3rd Round Qualifying
Kết quả 2nd Round Qualifying Replays
Kết quả 2nd Round Qualifying
Kết quả 1st Round Qualifying Replays
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu bóng đá Anh giải Ngoại Hạng Anh - Premier League 2026/2027 nhanh chính xác nhất.
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/05/2026 02:40 AM (GMT+7)