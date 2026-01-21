U23 Việt Nam sau cú ngã trước Trung Quốc: Buồn 1 đêm đủ rồi, phải đứng dậy & chiến đấu

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, U23 Việt Nam trở lại sân tập sau nỗi buồn

Thất bại nặng nề 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 là cú sốc lớn với U23 Việt Nam. Nhưng bóng đá không cho phép người ta gục ngã quá lâu. Chỉ sau một ngày đối diện nỗi buồn, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trở lại sân tập trưa ngày 21/1.

U23 Việt Nam quyết đứng dậy mạnh mẽ sau trận thua bẽ bàng trước U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam bắt đầu hành trình đứng dậy mạnh mẽ để hướng tới trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc (22h ngày 23/1), trận đấu cuối cùng của giải và cũng là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng cho cả tập thể. Buổi tập đầu tiên sau trận thua U23 Trung Quốc diễn ra trong không khí trầm lắng nhưng không bi lụy.

Những bước chạy chậm rãi, những gương mặt còn hằn rõ sự tiếc nuối, song điều quan trọng là U23 Việt Nam đã không trốn tránh thất bại. Không có sự nặng nề hay u ám kéo dài. Các cầu thủ hiểu rằng bóng đá luôn khắc nghiệt, có vinh quang thì cũng phải có những ngày thất bại đau đớn.

“Buồn một đêm là đủ”, đó là tinh thần được lan tỏa trong toàn đội khi tất cả cùng bước ra sân, tiếp tục tập luyện cho trận đấu tiếp theo. Cuộc sống vẫn tiếp tục, giải đấu vẫn còn một trận nữa. Và U23 Việt Nam không cho phép mình dừng lại.

Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn rất trẻ, đang học cách đối diện với áp lực, kỳ vọng và cả những cú ngã đau trên sân chơi châu lục. Thất bại là điều không thể tránh khỏi trong hành trình phát triển của một đội bóng trẻ. Quan trọng không phải là thua như thế nào, mà là đứng dậy ra sao sau thất bại.

Cả đội cùng nói chuyện, cùng nhìn thẳng vào thất bại

Sau một đêm nếm trải cảm giác cay đắng của trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn với nhau. Không né tránh, không đổ lỗi. Bóng đá có thắng – có thua.

Trận thua này phơi bày những hạn chế về kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng xử lý trong thời khắc khó khăn, nhưng cũng cho thấy tập thể U23 Việt Nam cần thêm thời gian để trưởng thành. Điều đáng ghi nhận là toàn đội không chìm trong thất vọng. Ngược lại, các cầu thủ cùng động viên nhau, nhắc nhau phải đứng dậy mạnh mẽ hơn, coi mỗi trận thua là một bài học để tiến về phía trước.

Đình Bắc kéo đồng đội đứng dậy sau trận thua U23 Trung Quốc.

Trước đó, U23 Việt Nam từng là đội chơi đẹp khi kéo các đối thủ Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia rồi UAE đứng dậy sau mỗi chiến thắng. Nhưng bóng đá luôn có hai mặt. Khi U23 Việt Nam ngã xuống trước U23 Trung Quốc, không còn ai ở phía bên kia chìa tay ra nữa.

Lần này, chỉ có các cầu thủ U23 Việt Nam tự kéo chính mình đứng dậy. Một bài học nữa được trả bằng nỗi đau, rằng trên hành trình lớn lên, các học trò của HLV Kim Sang Sik không thể trông chờ vào ai khác ngoài bản thân mình, chính đồng đội của mình, tất cả phải tự dìu nhau vượt qua thất bại, tự bước tiếp để trưởng thành.

Chơi một trận “ra trò” ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc

Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải là cuộc chạm trán đầy thử thách với U23 Hàn Quốc, một đối thủ giàu thể lực, tốc độ và đẳng cấp bậc nhất châu Á. Đây không chỉ là trận tranh hạng ba, mà còn là cơ hội để U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh sau cú ngã đau.

Khó khăn tiếp tục chồng chất khi HLV Kim Sang Sik không thể có sự phục vụ của Hiểu Minh (chấn thương đứt dây chằng nghiêm trọng gặp U23 Trung Quốc) và Phạm Lý Đức (treo giò vì thẻ đỏ). Những tổn thất về lực lượng khiến bài toán nhân sự trở nên nan giải hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy, tinh thần của U23 Việt Nam vẫn rất rõ ràng: quyết không buông xuôi, quyết chơi một trận “ra trò” vì màu cờ sắc áo, vì tương lai của chính mình. Trước buổi tập, toàn đội U23 Việt Nam nắm chặt tay nhau, cùng hô vang: “Một – hai – ba – Việt Nam!”.

Đó không chỉ là một nghi thức quen thuộc, mà là lời khẳng định rằng U23 Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc, dù vừa trải qua thất bại nặng nề nhất tại giải. Trận thua U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ còn khiến người hâm mộ day dứt. Nhưng với một đội bóng trẻ, những cú ngã như vậy là điều không thể tránh khỏi trên con đường trưởng thành.

U23 Việt Nam vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Mỗi thất bại là một bài học, mỗi giải đấu là một bước đệm để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh và niềm tin vào chính mình.