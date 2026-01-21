Lý Đức U23 Việt Nam gửi lời xin lỗi, hotgirl bắn súng Thanh Thảo lập tức an ủi

Tấm thẻ đỏ và nỗi day dứt của trung vệ trẻ

Phút 73 trên sân cỏ giải U23 châu Á, Phạm Lý Đức rời sân trong im lặng. Không phản ứng, không tranh cãi, chỉ là cái cúi đầu rất sâu. Tấm thẻ đỏ trực tiếp được rút ra sau pha đánh nguội đã khép lại mọi hy vọng mong manh của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc.

Lý Đức rất buồn khi phải rời sân ở phút 73. Ảnh AFC

Tỷ số 0-3 sau đó chỉ còn là hệ quả. Điều ở lại lâu hơn là hình ảnh một trung vệ trẻ đứng giữa ranh giới mong manh của bản lĩnh và bồng bột, nơi rất nhiều cầu thủ từng đi qua, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để đối diện.

Chỉ ít giờ sau trận đấu, Lý Đức xuất hiện trên mạng xã hội, không né tránh, không đổ lỗi. Dòng trạng thái ngắn nhưng nặng trĩu: “Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ là đủ…”

Không dài dòng, không cần biện minh. Đó là lời xin lỗi của một cầu thủ hiểu rằng sai lầm của mình không chỉ làm đau bản thân, mà còn làm nặng bước chân của cả tập thể. Với một chàng trai sinh năm 2003, khoảnh khắc ấy có lẽ còn đau hơn bất kỳ thất bại nào trên bảng tỷ số nhưng nó cũng là bài học lớn cho Đức ở chặng đường phía trước.

Người hâm mộ bóng đá luôn dang tay bao dung

Thay vì làn sóng chỉ trích, trang cá nhân của anh ngập tràn những lời động viên. Trung vệ đàn anh Quế Ngọc Hải nhắn nhủ: “Mạnh mẽ lên em trai”. Tiền đạo Văn Toàn chia sẻ giản dị: “Một trận đấu không thể đánh giá cả hành trình”. Hậu vệ Đình Trọng cũng để lại thông điệp đầy thấu hiểu: “Vấp ngã để đứng dậy tốt hơn”.

Trung vệ sinh năm 2003 gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân

Từ khán đài ảo đến trái tim thật, người hâm mộ chọn cách bao dung. Bởi ai cũng hiểu, bóng đá trẻ không chỉ là thắng thua, mà còn là hành trình học cách kiểm soát cảm xúc, học cách trưởng thành sau những va vấp rất người.

Giữa rất nhiều lời động viên ấy, một bình luận ngắn gọn nhưng khiến nhiều người chú ý: “Cậu và mọi người vững vàng để tiếp tục nhé”. Đó là lời động viên của Phí Thanh Thảo, hotgirl bắn súng, người ví như "bạn gái tin đồn" của Lý Đức.

Đông đảo khán giả cũng bày tỏ sự cảm thông: “Ai cũng có lúc mắc sai lầm, quan trọng là đứng dậy và trưởng thành hơn”, hay “Thua trên sân cỏ nhưng thắng trong lòng người hâm mộ”, những lời nhắn giản dị nhưng chứa đựng sự bao dung mà bóng đá luôn cần.

Bóng đá đôi khi nghiệt ngã với những khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại theo cầu thủ suốt nhiều năm. Tấm thẻ đỏ của Lý Đức là bài học đắt giá, song cách anh cúi đầu xin lỗi và đón nhận trách nhiệm mới là điều người ta nhớ lâu hơn.

U23 Việt Nam không thể tiến vào chung kết, nhưng chúng ta cần lấy lại sự tự tin để bước vào trận đấu tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1.