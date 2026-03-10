"Ngã ngửa" bóng chuyền nữ Long An có suất châu Á dù đã bị loại, mất tiền dự trận vô nghĩa

😮 Bất ngờ có suất dự giải châu lục AVC Champions League 2026

Mới đây, CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An nhận thông tin bất ngờ từ Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC). Theo đó, AVC đã quyết định trao suất đặc cách tham dự AVC Champions League 2026 cho VTV Bình Điền Long An với tư cách nhà đương kim vô địch quốc gia Việt Nam. Đây là sân chơi danh giá bậc nhất của bóng chuyền nữ cấp CLB châu Á. Năm nay, giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại Hàn Quốc.

Các cô gái Long An bất ngờ có suất dự giải châu Á dù đã thua trận play-off

Thông tin này mang đến sự ngỡ ngàng rất lớn không chỉ với đoàn quân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa mà còn với người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam. Bởi lẽ trước đó, đội bóng này đã phải bỏ rất nhiều công sức, chi phí để tập luyện và sang Thái Lan để so tài với CLB Supreme Chonburi ngay tại thủ đô Bangkok, trận đấu được khẳng định là quyết định cho tấm vé duy nhất ở khu vực Đông Nam Á tham dự AVC Champions League 2026.

Như đã biết, ở trận đấu diễn ra vào ngày 26/2, VTV Bình Điền Long An đã để thua 1-3 trước CLB Supreme Chonburi, qua đó đã mất suất dự giải châu lục.

⚡ Rút ngắn kỳ nghỉ Tết, tốn chi phí cho “trận đấu vô nghĩa”

Trước đó, ngay sát thềm kỳ nghỉ Tết Âm lịch, VTV Bình Điền Long An bất ngờ nhận thông báo việc phải tham dự trận đấu play-off với CLB Supreme Chonburi vào ngày 26/2 (Tức mùng 10 Tết Âm lịch) để tranh suất dự AVC Champions League 2026 thay vì một suất mặc định cho đội vô địch quốc gia như trước đây.

Đội bóng Long An rút ngắn kỳ nghỉ Tết, bỏ hàng chục triệu đồng để di chuyển sang Thái Lan thi đấu

Thông báo này khiến toàn bộ đội bóng phải thay đổi kế hoạch đón Tết. Cả đội phải rút ngắn đáng kể kỳ nghỉ lễ (trở lại tập luyện từ mùng 4 Tết), bỏ hàng chục triệu đồng chi phí di chuyển sang Bangkok thi đấu cũng như phải nỗ lực tìm kiếm nhân sự bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên, do không đảm bảo về thể lực, trạng thái phong độ không cao, nhân sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng, VTV Bình Điền Long An đã thất thủ tại Thái Lan với tỉ số 1-3. Đây là đều đã được dự báo trước khi Supreme Chonburi có lợi thế sân nhà cùng việc giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn đang diễn ra, giúp đội bóng duy trì được nhịp thi đấu ổn định và sớm đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu này giờ đây trở nên vô nghĩa với việc AVC vẫn trao suất đặc cách dự giải cho Long An. Điều này trở thành chủ đề được bàn luân sôi nổi trên các diễn đàn bóng chuyền và đặt ra dấu hỏi về cách làm việc của ban tổ chức AVC Champions League 2026.

Dù vậy, quyết định này cũng mở ra cơ hội cho VTV Bình Điền Long An được thi đấu ở sân chơi danh giá của châu lục. Nhất là khi đội bóng này vừa bổ sung ngoại binh chất lượng người Cuba Lianet Garcia Anglada, nữ tuyển thủ sinh năm 2004 sở hữu chiều cao 1m87 cùng sức bật cực kỳ ấn tượng lên đến 3m20 và tầm chắn bóng đạt 3m05.