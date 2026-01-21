Fan Trung Quốc đánh giá cao thủ môn Trung Kiên, chê cầu thủ U23 Việt Nam điều gì?

U23 Trung Quốc đã xứng đáng lọt vào trận chung kết U23 châu Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Việt Nam. Trái với hình ảnh ở 4 trận trước đó, tại bán kết U23 Trung Quốc đã chơi ép sân, tấn công rất giàu ý đồ và tận dụng điểm yếu phòng ngự của U23 Việt Nam để ghi tới 3 bàn.

U23 Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ

Fan Trung Quốc vốn hoài nghi về năng lực các đội tuyển nhà khi ra sân chơi quốc tế, nên trận thắng này khiến dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất hồ hởi. Bên cạnh đó, việc trước trận nhiều fan Việt Nam tưởng rằng U23 Trung Quốc sẽ đá co cụm trong thế “cửa dưới” đã khiến cổ động viên Trung Quốc chê cười fan Việt Nam có vẻ bóng đá nước họ quá mức.

Không ít bình luận trên mạng xã hội Weibo có nội dung như “Đá phòng ngự tốt không có nghĩa bọn tôi không biết tấn công đâu nhé”, hay “chắc Việt Nam không ngờ chúng ta có thể chuyển từ phòng thủ chặt sang pressing tầm cao”. Một fan viết: “HLV Antonio thay khoảng 6 vị trí trong đội hình mà còn thắng áp đảo như thế, chứng tỏ chúng ta đâu chỉ dựa vào các cầu thủ đá chính mới đến được đây”.

Fan Trung Quốc khen Trung Kiên, chỉ rõ điểm yếu của cầu thủ U23 Việt Nam

Vậy còn đánh giá của fan Trung Quốc về các cầu thủ U23 Việt Nam? Đa số fan Trung Quốc cho rằng dù các cầu thủ Việt Nam rất cố gắng, nhưng điểm yếu thể hình đã được thể hiện rõ trong các pha va chạm với cầu thủ Trung Quốc.

Một độc giả của tờ Sina Sport bình luận: “Cứ khoảng 5 phút tôi lại thấy cầu thủ Việt Nam nào đó bị húc bay khi tranh chấp với cầu thủ của chúng ta”. Một fan khác cũng viết: “Đúng là bọn họ chạy khỏe thật và đã cố hết sức, nhưng nếu họ không giữ được thăng bằng khi va chạm thì giữ bóng sao nổi”.

Chỉ có thủ môn Trung Kiên được fan Trung Quốc đánh giá cao dù đã nhận 3 bàn thua. Tin trả lời phỏng vấn riêng của Trung Kiên sau trận được đăng trên trang tin 163 và nhận được nhiều bình luận khen ngợi: “Thủ môn này là người chơi tốt nhất của U23 Việt Nam”, “Cậu ta chơi tốt đấy, cùng với Li Hao là 2 thủ môn tốt nhất ở giải này”.

Một số độc giả trang 163 khen Trung Kiên hay nhất tuyển U23 Việt Nam, thậm chí thủ môn hàng đầu ở giải U23 châu Á cùng với Li Hao

Lúc này các fan Trung Quốc đã hướng đến trận chung kết gặp U23 Nhật Bản (22h, 24/1) và họ thậm chí nghĩ thành phần U23 Trung Quốc nên thay thế đa số cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, thậm chí đưa cả HLV Antonio Puche lên dẫn dắt đội tuyển. Tuy nhiên niềm tin vào LĐBĐ Trung Quốc vẫn không cao đối với các fan, nhiều người bày tỏ quan điểm nếu HLV Puche quá thành công, ông sẽ đòi tăng lương và LĐBĐ Trung Quốc sẽ từ chối dẫn đến sự chia tay.