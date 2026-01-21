Báo Hàn Quốc thông cảm với U23 Việt Nam, chờ bất ngờ từ HLV Kim Sang Sik

U23 Việt Nam đã không thể đi tới trận chung kết U23 châu Á sau khi bị đánh bại 0-3 trước U23 Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn còn trận tranh hạng 3 ở phía trước chờ đón HLV Kim Sang Sik, trớ trêu thay lại là trước U23 Hàn Quốc dù thầy Kim đã bày tỏ mong muốn được gặp đội tuyển quê nhà ở trận tranh cúp.

Bài viết về trận bán kết của U23 Việt Nam trên tờ Nhật báo Đông Á

Bóng đá cấp độ U23 không chiếm nhiều sự chú ý với truyền thông Hàn Quốc do đội tuyển quốc gia đã có thành tích cao ở đấu trường quốc tế, bên cạnh đó họ đang có những ngôi sao mới nổi lên ở làng bóng chày Mỹ. Do vậy không có nhiều phản ứng từ báo giới nước này sau kết quả vừa qua của cả U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam.

Tuy nhiên các đầu báo lớn vẫn dành sự quan tâm cho trận đấu sắp tới, bởi HLV Kim Sang Sik không phải nhân vật xa lạ gì với báo chí Hàn Quốc. Cựu trung vệ của ĐT Hàn Quốc mới chỉ 5 năm trước còn là nhà vô địch K-League tại Jeonbuk và sau đó đoạt Cúp quốc gia, nhưng cũng nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông vì lối chơi ngày càng nặng về phòng ngự trước khi bị sa thải vào năm 2023.

"U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik để thua Trung Quốc 0-3, và số phận nghiệt ngã khiến họ gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba" - tiêu đề trên tờ Nhật báo Hàn Quốc (Hankook Ilbo)

Tờ Nhật báo Đông Á, một trong 3 tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, nhận định: “Thất vọng đang là tâm trạng chung cho cả hai đội tuyển sau khi đã thua bán kết, nhưng trận đấu sắp tới vẫn sẽ là một cơ hội để HLV Kim Sang Sik chứng tỏ khả năng của mình với một đội tuyển đã vượt xa kỳ vọng trước giải”.

“U23 Việt Nam đã từng vào chung kết U23 châu Á năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, họ cũng vào tứ kết năm 2022 với HLV Gong Oh Kyun. Đây là một trong những nền bóng đá trẻ tốt nhất ở Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, và họ đã luôn có thành công với các HLV trưởng người Hàn Quốc”.

HLV Kim Sang Sik vô địch K-League 2021 tại Jeonbuk. Một trong những cầu thủ ông cho ra mắt tại Jeonbuk, Kang Sang Yoon, có mặt trong thành phần U23 Hàn Quốc dự U23 châu Á

Trên tờ Hankyoheh, nhà báo Kim Chang Geum bình luận rằng sẽ là một kỳ tích nếu U23 Việt Nam thắng được U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba. “Chúng ta đều có thể hiểu được kỳ vọng của họ lớn ra sao khi vào được tới bán kết và đã từng về ngôi Á quân năm 2018. Nhận một thất bại đậm 0-3 thế nên là một sự thất vọng lớn, và họ còn mất một trung vệ (Phạm Lý Đức) vì thẻ đỏ lẫn ở trạng thái suy kiệt thể lực”, nhà báo Kim nhận định.

“Nhưng không thể coi thường đối thủ này, HLV Kim không chỉ hiểu rõ bóng đá Hàn Quốc mà còn biết một số cầu thủ U23 Hàn Quốc trong thời gian còn dẫn dắt ở K-League, dù học trò cũ Kang Sang Yoon của ông sẽ không có mặt do chấn thương. Chưa kể chắc chắn ông ấy cũng đã cử người đi xem trận bán kết vừa qua của U23 Hàn Quốc, và HLV Kim đã có nhiều lần sử dụng những đấu pháp gây bất ngờ khi còn tại Jeonbuk”.