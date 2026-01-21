Điều gì khiến U23 Việt Nam thua đậm 0-3 trước U23 Trung Quốc?

Kể cả Nguyễn Hiểu Minh không bị chấn thương, U23 Việt Nam vẫn ít cơ hội thắng hơn

Vậy là U23 Việt Nam đã để thua ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 trước U23 Trung Quốc với tỷ số đậm 0 – 3, và sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong trận tranh giải Ba vào ngày 23/1/2026.

Như nhiều người dự đoán, hiệp 1, 2 đội đá thận trọng. Cứ đối phương có bóng là đội còn lại co về phòng thủ trên sân nhà. Tuy U23 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thế trận diễn ra vẫn có vẻ cân bằng, có vẻ như U23 Việt Nam giữ được sự chủ động trong phòng ngự của mình. Nhưng ngay từ hiệp đấu này, U23 Việt Nam đã tỏ ra không giữ được lối chơi của mình. Các học trò HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn để kiểm soát bóng, tổ chức tấn công. Các đường phối hợp của họ không được nhuần nhuyễn, nhịp nhàng như các trận trước đây.

Khuất Văn Khang nỗ lực đi bóng trước cầu thủ U23 Trung Quốc

Hiệp 2, ngay sau khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cao 1m84 bị chấn thương nặng, hàng trung vệ quen thuộc, cố định sau rất nhiều trận đấu của U23 Việt Nam bị vỡ, mảnh ghép Nguyễn Đức Anh, chỉ cao 1m75 vào sân không thay thế được vai trò của Nguyễn Hiểu Minh, đương nhiên là sự phối hợp của anh với hàng thủ cũng không thể ăn ý trong lần đầu tiên họ thi đấu chính thức với nhau như thế này. Và rất nhanh chóng, U23 Việt Nam để thua bàn đầu tiên từ một quả đánh đầu khá dễ dàng của đối phương. Bàn thua thứ 2 cũng là cú sút của tiền đạo U23 Trung Quốc sau khi xoay sở khá thoải mái trong vòng 16m50 của U23 Việt Nam. Cả 2 bàn thua này đều cho thấy hàng thủ U23 Việt Nam cho tới lúc này đã rất lỏng lẻo.

Nhìn các diễn biến trên sân, ta thấy chưa có trận nào mà sức tranh chấp của các cầu thủ trẻ Việt Nam kém như trong trận này. Hầu hết họ để thua đối phương trong các pha tranh chấp tay đôi. Một mặt, các cầu thủ trẻ Trung Quốc tỏ ra rất khỏe, họ có thể hình tốt hơn nhiều so với các cầu thủ Việt Nam, họ chơi áp sát, không cho các cầu thủ của chúng ta có không gian để phối hợp. Mặt khác, có vẻ các cầu thủ Việt Nam đã yếu hơn chính mình, và không thực sự sung sức khi bước vào trận đấu này. Nhìn các bước chạy thiếu thanh thoát của Nguyễn Đình Bắc khi vào sân, chúng ta không nhận ra anh của các trận đấu trước. Trận này gần nhưNguyễn Đình Bắc không thắng được các cầu thủ U23 Trung Quốc lần nào trong các pha tranh chấp tay đôi cả, anh rất hay trượt chân, hay bị ngã.

Ngay cả trong pha vào bóng dẫn đến chấn thương của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, ta thấy anh vào bóng trong tình thế đuối hơn đối phương. Và nguyên nhân chính gây ra tình thế bất lợi trong các pha vào bóng dẫn đến chấn thương của các cầu thủ chính là yếu tố thể lực. Kể cả trường hợp Nguyễn Hiểu Minh không bị chấn thương, thì nhận định một cách công bằng, cơ hội thắng của U23 Việt Nam trong tương quan thực lực cụ thể ở trận này là thấp hơn đối phương. Có vẻ các cầu thủ của U23 Việt Nam đã phải đốt quá nhiều năng lượng trong trận tứ kết với U23 UAE. Chúng ta thấy tiền đạo Nguyễn Đình Bắc liên tục phải săn bóng trong chân các trung vệ U23 UAE trong nửa cuối hiệp 2 trận đấu đó. Cả đội đã phải cố gắng để giữ tỷ số, và điều đó gây ra hậu quả trong trận bán kết này.

Về phía HLV Kim Sang-sik, có lẽ quyết định vốn xuất phát từ sự thận trọng, đó là bảo vệ sự ổn định hàng thủ, không bao giờ thay đổi hàng trung vệ trong mọi trận đấu của ông, lại là nguyên nhân gây ra rủi ro khác, nghiêm trọng không kém, đó chính là tình huống phải thay người bất khả kháng như việc Nguyễn Hiểu Minh bị chấn thương trong trận đấu này. Có lẽ đây cũng sẽ là bài học đối với ông.

Ở mặt tích cực, trận thua này giúp cho chúng ta đánh giá đúng thực lực của bóng đá Việt Nam. Việt Nam đang có một lứa cầu thủ hay, tinh thần thi đấu kiên cường và rất tự tin, có một HLV giỏi, cùng với lối đá hiện đại, hiệu quả. Chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc so với bản thân và khu vực, nhưng để trở thành một đội bóng mạnh của châu lục thì vẫn còn cần rất nhiều thứ.