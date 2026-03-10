"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh cùng dàn tuyển thủ, hoa hậu làm nóng Tiền Phong marathon

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/3 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), quy tụ hơn 12.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Sự kiện năm nay thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ điền kinh hàng đầu Việt Nam cùng dàn hoa hậu, người đẹp đồng hành quảng bá.

Buổi lễ diễn ra vào sáng 10/3 tại Hà Nội. Ảnh BTC

Theo Ban tổ chức, các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42,195km. Đáng chú ý, hai nội dung marathon nam và nữ hệ nâng cao năm nay sẽ được tính huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, vì vậy nhiều địa phương dự kiến cử lực lượng mạnh nhất tham dự.

Trong số những gương mặt đáng chú ý có Nguyễn Thị Oanh, ngôi sao của điền kinh Việt Nam, dự kiến thi đấu ở cự ly 5km. Bên cạnh đó còn có nhiều vận động viên quen thuộc như Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa…

Kỳ vọng đường chạy chất lượng cao

Lãnh đạo ngành thể thao và Ban tổ chức đánh giá giải đấu năm nay có điều kiện chuyên môn thuận lợi để các vận động viên đạt thành tích cao.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Sự kiện này không chỉ là giải đấu thể thao uy tín mà từng bước được định vị như một mô hình sự kiện gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ".

Theo đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đường chạy tại Nha Trang đã được khảo sát theo tiêu chuẩn quốc tế, khá bằng phẳng và phù hợp cho các nội dung marathon. Với điều kiện thời tiết thuận lợi vào buổi sáng sớm, giải đấu được kỳ vọng có thể chứng kiến những thành tích ấn tượng, thậm chí xuất hiện kỷ lục quốc gia.

Về phía địa phương đăng cai, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Long Biên cho biết công tác chuẩn bị về an ninh, giao thông, y tế và hậu cần đang được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang thông qua sự kiện thể thao quy mô lớn này.

Nguyễn Thị Oanh (ảnh nhỏ) và Hà Trúc Linh (bên trái), Phạm Thùy Dương (bên phải) cùng khuấy động cho giải chạy lâu đời nhất Việt Nam

Hoa hậu tiếp sức tinh thần thể thao

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, buổi họp báo công bố giải còn có sự xuất hiện của dàn hoa hậu, người đẹp Việt Nam như Hà Trúc Linh, Phạm Thùy Dương, Vũ Hương Giang và Trần Minh Thu.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh vinh dự cho biết: "Tôi mong muốn dùng nền tảng của mình để lan tỏa đến các runner trẻ, kêu gọi các bạn tham gia giải năm nay và những năm tiếp theo. Tôi hy vọng giải có thể góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, lối sống xanh và cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp lan tỏa những thông điệp tích cực của giải”.

Theo người đẹp, việc đồng hành cùng giải chạy lâu đời như Tiền Phong Marathon cũng là cơ hội để các hoa hậu góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, đồng thời cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng.