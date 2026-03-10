Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Quỷ lùn" Hồng Sơn khổ sở: Hot girl vật Anh Thơ tiếp sức, vợ lại bắt "ăn chay"

Sự kiện: Vật cổ truyền - Người đẹp sới vật

(Tin thể thao, tin vật) Đô vật Jiujitsu Đào Hồng Sơn, biệt danh “Quỷ lùn”, tiếp tục khiến cộng đồng mạng bật cười với clip mới. Lần này, hot girl vật Anh Thơ tiếp đồ ăn, nhưng vợ anh xuất hiện và bắt chồng… ăn chay.

Không chỉ nổi tiếng trên sới vật với phong cách thi đấu lăn xả, đô vật Jiujitsu Đào Hồng Sơn, biệt danh “Quỷ lùn” còn khiến cộng đồng mạng thích thú bởi loạt clip hậu trường hài hước cùng người vợ xinh đẹp. Những câu chuyện đời thường xoay quanh chuyện đi vật của anh được kể lại theo cách dí dỏm, gần gũi, tạo nên màu sắc rất riêng giữa cộng đồng yêu thích vật cổ truyền.

Anh Thơ (bên phải) tiếp đồ ăn cho Hồng Sơn (giữa), bà xã Sơn (bên trái) liền xuất hiện

Anh Thơ (bên phải) tiếp đồ ăn cho Hồng Sơn (giữa), bà xã Sơn (bên trái) liền xuất hiện

Khi sới vật trở thành “sân khấu” hài hước

Thời gian qua, người hâm mộ quen thuộc với những clip ngắn do Hồng Sơn đăng tải trên trang cá nhân. Không đơn thuần là hình ảnh thi đấu, anh cùng vợ còn xây dựng những tình huống vui nhộn xoay quanh cuộc sống hậu trường đô vật.

Chuyện “ghen” trở thành chi tiết được cả hai tận dụng khéo léo để tạo tiếng cười. Bởi trên thực tế, “Quỷ lùn” Hồng Sơn thường xuyên có những màn giao đấu với các nữ đô xinh đẹp như Hòa “Bưởi”, Trang “Baby” hay hot girl vật Anh Thơ. Sau mỗi lần “lên kèo”, anh lại phải đối mặt với màn “kiểm điểm” hài hước từ bà xã.

Có lúc vợ cho “ngủ gầm giường”, khi thì bị mắng yêu, còn trong clip mới nhất, Hồng Sơn thậm chí phải… ăn chay.

Hot girl Anh Thơ tiếp sức, vợ lập tức “ra tay”

Trong đoạn clip mới đăng tải, khi Hồng Sơn chuẩn bị ra sới, hot girl vật Anh Thơ xuất hiện với vai trò “tiếp đồ ăn” để nam đô vật có thêm sức thi đấu.

Tuy nhiên, tình huống chưa kịp diễn ra trọn vẹn thì vợ của Hồng Sơn bất ngờ xuất hiện. Bà xã lập tức nói "ăn đi" nhưng với ý muốn ngược lại, Hồng Sơn đành ngậm ngùi "ăn chay vậy, 3 ngày chưa được về nhà rồi".

Tình huống được xây dựng theo lối hài hước, nhưng nhờ sự tung hứng tự nhiên của cả ba nhân vật, clip nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả cho rằng nét duyên của “bộ ba”, Hồng Sơn, vợ và các nữ đô vật khách mời đã tạo nên một dạng nội dung rất mới trong cộng đồng yêu vật.

Dưới bài đăng của Hồng Sơn, người hâm mộ để lại nhiều bình luận hài hước.

Một người dí dỏm: “Khổ quá cháu nhỉ, đi vật mà còn phải qua cửa vợ”.

Người khác trêu vui: “Ông gì cũng chuẩn, mỗi tội nói phét chưa bỏ được”.

Một khán giả khác bình luận hài hước: “Được tiếp đồ ăn thế kia mà không cho ăn thì đúng là khổ thật”.

