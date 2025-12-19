HLV Kim Sang Sik: “Tinh thần không bỏ cuộc đã mang về HCV cho U22 Việt Nam”

🔥 Tinh thần không bỏ cuộc giúp U22 Việt Nam giành HCV"

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, qua đó giành Huy chương Vàng danh giá của Đại hội, HLV trưởng Kim Sang Sik đã bày tỏ niềm vui, sự tự hào và đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò.

HLV Kim Sang Sik ăn mừng với các cầu thủ U22 Việt Nam sau trận chung kết SEA Games

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Trong vòng một năm, tôi cùng với hai đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ Việt Nam. Ông nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cổ động viên đã trực tiếp có mặt trên sân để cổ vũ, cũng như người hâm mộ ở quê nhà luôn dõi theo và tiếp thêm động lực cho đội tuyển. Đầu năm, bóng đá Việt Nam giành chức vô địch ở cấp đội tuyển quốc gia, và hôm nay U22 Việt Nam tiếp tục đăng quang. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn”.

🏆 Hướng tới đấu trường châu lục

Phân tích diễn biến trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận các cầu thủ gặp khó khăn về tâm lý trong hiệp một. “Trong quá trình chuẩn bị, toàn đội đã tập luyện rất tốt.

Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, các cầu thủ có phần nặng nề tâm lý và thiếu tự tin. Dù vậy, càng thi đấu, các em càng chơi tốt hơn, thể hiện được bản lĩnh và tinh thần của mình. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ”.

HLV Kim Sang Sik muốn tiếp tục giành thành tích tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026

Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang Sik khẳng định chức vô địch SEA Games 33 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo. “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1 năm 2026 tới.

Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục”, HLV Kim Sang Sik nói.