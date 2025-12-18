Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Thời cơ đòi lại ngôi vương (CK SEA Games)

SEA Games | 19h30, 18/12 | Rajamangala U22 Việt Nam 0 - 0 U22 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan U22 Thái Lan Điểm Trung Kiên Nhật Minh Hiểu Minh Lý Đức Phi Hoàng Thái Sơn Quốc Cường Minh Phúc Thanh Nhàn Văn Khang Đình Bắc Điểm Sorawat Phosaman Chanon Tamma Chanapach Buaphan Seksan Ratree Sittha Boonlha Yotsakon Burapha Thanakrit Chotmuangpak Sirapop Wandee Pichitchai Sienkratok Iklas Sanron Phon-Ek Maneekorn Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Việt Nam U22 Việt Nam U22 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Văn Khang, Đình Bắc Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn

Phong độ của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam

Kết quả thi đấu của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở SEA Games 33 U22 Thái Lan U22 Việt Nam U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia U22 Thái Lan 3-0 U22 Singapore U22 Timor Leste 1-6 U22 Thái Lan U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan bước đến chung kết SEA Games 33 với thành tích toàn diện. Đôi bên đều ghi nhiều bàn thắng, thủng lưới chỉ 1 lần và toàn thắng sau 3 trận. Việc này giúp 2 đội có sự tự tin lớn trước cuộc đấu quyết định ở thánh địa Rajamangala.

U22 Thái Lan dù vậy chỉ thắng 1-0 ở bán kết trước U22 Malaysia dù dẫn bàn từ sớm và chơi hơn người trong phần lớn trận đấu. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Philippines 2-0 dù có phần vất vả, 2 bàn thắng đều được ghi ở cuối trận sau những đợt vây hãm liên tục lên cầu môn đối phương.

HLV Kim Sang Sik đứng trước cú hat-trick vô địch

Thành quả lớn đáng chờ đợi HLV Kim Sang Sik. Ông sẽ hoàn tất cú hat-trick danh hiệu với bóng đá Việt Nam trong năm 2025 nếu cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Trong năm nay, chiến lược gia sinh năm 1976 đã vô địch AFF Cup cùng ĐTQG và giải U23 Đông Nam Á với U23 Việt Nam.

Hơn 2 thập kỷ đối đầu nhiều duyên nợ

Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games giới hạn độ tuổi U23 vào năm 2001, Việt Nam nhiều lần tiến sâu, thậm chí góp mặt ở chung kết nhưng thường xuyên gục ngã trước Thái Lan. Nỗi ám ảnh lớn nhất chắc chắn phải kể đến chung kết SEA Games 22 (năm 2003) diễn ra ngay tại sân nhà.

U22 Việt Nam chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31, cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội

Tuy nhiên SEA Games 30 diễn ra năm 2019 đã chứng kiến bước ngoặt, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ngay ở vòng bảng và đã cầm hòa 2-2 dù bị dẫn 0-2. U22 Thái Lan sau đó bị loại sớm trong khi U22 Việt Nam đã băng một mạch tới HCV đầu tiên. Và tới chung kết SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình, Nhâm Mạnh Dũng đã ghi bàn thắng duy nhất để U22 Việt Nam lần đầu tiên quật ngã U22 Thái Lan trong một trận tranh HCV.

Chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp trước U22 Thái Lan không chỉ là chuỗi trận bất bại dài nhất của U22 Việt Nam trước kình địch, đây thậm chí còn đang là chuỗi dài nhất khi tính cả ở cấp ĐTQG. ĐT Việt Nam chưa từng bất bại được 3 trận liên tiếp trước ĐT Thái Lan, mặc dù điều đó có thể đạt được ở lần tới gặp nhau khi ĐT Việt Nam đã thắng cả 2 trận chung kết AFF Cup 2024 trước người Thái.

Trận Việt Nam thắng Hòa Thái Lan thắng Bàn thắng của Việt Nam Bàn thắng của Thái Lan 9 1 4 4 8 16

Thành tích đối đầu của Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games từ năm 2001 (thời điểm môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi U22-U23)

Giải đấu Ngày Vòng đấu Kết quả SEA Games 22 30/11/2003 Vòng bảng U23 Thái Lan 1-1 U23 Việt Nam 12/12/2003 Chung kết U23 Thái Lan 2-1 U23 Việt Nam SEA Games 23 4/12/2005 Chung kết U23 Thái Lan 3-0 U23 Việt Nam SEA Games 25 2/12/2009 Vòng bảng U23 Thái Lan 1-1 U23 Việt Nam SEA Games 28 10/6/2015 Vòng bảng U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan SEA Games 29 24/8/2017 Vòng bảng U22 Thái Lan 3-0 U22 Việt Nam SEA Games 30 5/12/2019 Vòng bảng U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan SEA Games 31 22/5/2021 Chung kết U22 Việt Nam 1-0 U22 Thái Lan SEA Games 32 11/5/2023 Vòng bảng U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan

