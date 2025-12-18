Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Thời cơ đòi lại ngôi vương (CK SEA Games)
(19h30, 18/12, chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33) 2 đối thủ đầy duyên nợ đứng trước cơ hội đòi lại ngôi vị thống trị SEA Games.
SEA Games | 19h30, 18/12 | Rajamangala
Điểm
Trung Kiên
Nhật Minh
Hiểu Minh
Lý Đức
Phi Hoàng
Thái Sơn
Quốc Cường
Minh Phúc
Thanh Nhàn
Văn Khang
Đình Bắc
Điểm
Sorawat Phosaman
Chanon Tamma
Chanapach Buaphan
Seksan Ratree
Sittha Boonlha
Yotsakon Burapha
Thanakrit Chotmuangpak
Sirapop Wandee
Pichitchai Sienkratok
Iklas Sanron
Phon-Ek Maneekorn
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam
|Kết quả thi đấu của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở SEA Games 33
|U22 Thái Lan
|U22 Việt Nam
|
U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia
U22 Thái Lan 3-0 U22 Singapore
U22 Timor Leste 1-6 U22 Thái Lan
|
U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines
U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia
U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam
U22 Việt Nam và U22 Thái Lan bước đến chung kết SEA Games 33 với thành tích toàn diện. Đôi bên đều ghi nhiều bàn thắng, thủng lưới chỉ 1 lần và toàn thắng sau 3 trận. Việc này giúp 2 đội có sự tự tin lớn trước cuộc đấu quyết định ở thánh địa Rajamangala.
U22 Thái Lan dù vậy chỉ thắng 1-0 ở bán kết trước U22 Malaysia dù dẫn bàn từ sớm và chơi hơn người trong phần lớn trận đấu. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Philippines 2-0 dù có phần vất vả, 2 bàn thắng đều được ghi ở cuối trận sau những đợt vây hãm liên tục lên cầu môn đối phương.
HLV Kim Sang Sik đứng trước cú hat-trick vô địch
Thành quả lớn đáng chờ đợi HLV Kim Sang Sik. Ông sẽ hoàn tất cú hat-trick danh hiệu với bóng đá Việt Nam trong năm 2025 nếu cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Trong năm nay, chiến lược gia sinh năm 1976 đã vô địch AFF Cup cùng ĐTQG và giải U23 Đông Nam Á với U23 Việt Nam.
Hơn 2 thập kỷ đối đầu nhiều duyên nợ
Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games giới hạn độ tuổi U23 vào năm 2001, Việt Nam nhiều lần tiến sâu, thậm chí góp mặt ở chung kết nhưng thường xuyên gục ngã trước Thái Lan. Nỗi ám ảnh lớn nhất chắc chắn phải kể đến chung kết SEA Games 22 (năm 2003) diễn ra ngay tại sân nhà.
U22 Việt Nam chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31, cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội
Tuy nhiên SEA Games 30 diễn ra năm 2019 đã chứng kiến bước ngoặt, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ngay ở vòng bảng và đã cầm hòa 2-2 dù bị dẫn 0-2. U22 Thái Lan sau đó bị loại sớm trong khi U22 Việt Nam đã băng một mạch tới HCV đầu tiên. Và tới chung kết SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình, Nhâm Mạnh Dũng đã ghi bàn thắng duy nhất để U22 Việt Nam lần đầu tiên quật ngã U22 Thái Lan trong một trận tranh HCV.
Chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp trước U22 Thái Lan không chỉ là chuỗi trận bất bại dài nhất của U22 Việt Nam trước kình địch, đây thậm chí còn đang là chuỗi dài nhất khi tính cả ở cấp ĐTQG. ĐT Việt Nam chưa từng bất bại được 3 trận liên tiếp trước ĐT Thái Lan, mặc dù điều đó có thể đạt được ở lần tới gặp nhau khi ĐT Việt Nam đã thắng cả 2 trận chung kết AFF Cup 2024 trước người Thái.
|Trận
|Việt Nam thắng
|Hòa
|Thái Lan thắng
|Bàn thắng của Việt Nam
|Bàn thắng của Thái Lan
|9
|1
|4
|4
|8
|16
Thành tích đối đầu của Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games từ năm 2001 (thời điểm môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi U22-U23)
|Giải đấu
|Ngày
|Vòng đấu
|Kết quả
|SEA Games 22
|30/11/2003
|Vòng bảng
|U23 Thái Lan 1-1 U23 Việt Nam
|12/12/2003
|Chung kết
|U23 Thái Lan 2-1 U23 Việt Nam
|SEA Games 23
|4/12/2005
|Chung kết
|U23 Thái Lan 3-0 U23 Việt Nam
|SEA Games 25
|2/12/2009
|Vòng bảng
|U23 Thái Lan 1-1 U23 Việt Nam
|SEA Games 28
|10/6/2015
|Vòng bảng
|U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan
|SEA Games 29
|24/8/2017
|Vòng bảng
|U22 Thái Lan 3-0 U22 Việt Nam
|SEA Games 30
|5/12/2019
|Vòng bảng
|U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan
|SEA Games 31
|22/5/2021
|Chung kết
|U22 Việt Nam 1-0 U22 Thái Lan
|SEA Games 32
|11/5/2023
|Vòng bảng
|U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan
