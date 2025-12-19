Fan Thái Lan khen U22 Việt Nam đá như ĐT Hàn Quốc, thừa nhận thua toàn diện

Fan Thái Lan: "U22 Việt Nam đá như ĐT Hàn Quốc, chúng ta thua toàn diện"

Trái ngược tâm trạng vỡ òa của cổ động viên Việt Nam sau trận chung kết SEA Games 33 giàu cảm xúc, cổ động viên Thái Lan đã trải qua 120 phút ác mộng. Trong bài viết trên Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), khá bất ngờ khi người hâm mộ "Xứ chùa vàng" tỏ thái độ thán phục, thậm chí hết lời ca ngợi U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam gây ấn tượng với cổ động viên Thái Lan

Một cổ động viên nhận xét, phong cách thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik có nét tương đồng ĐT Hàn Quốc, đồng thời thừa nhận U22 Thái Lan đã thua toàn diện:

"Chúng ta đã thua U22 Việt Nam trên mọi phương diện. Lối chơi của họ giống như ĐT Hàn Quốc thứ hai; họ dựa vào sức mạnh thể chất trong tấn công, tư duy và hành động nhanh chóng, còn trong phòng ngự, họ phối hợp nhịp nhàng, chạy về phía bóng từ mọi vị trí để ngăn chặn đối thủ, làm mọi cách để giành lợi thế".

Một cổ động viên khác cũng gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam: "Thời đại của niềm tin và sức mạnh. Việt Nam đã chinh phục chức vô địch SEA Games. Ban huấn luyện chắc hẳn rất hài lòng với các cầu thủ".

Cổ động viên Thái Lan thừa nhận thua U22 Việt Nam toàn diện, so sánh thầy trò HLV Kim Sang Sik với ĐT Hàn Quốc 2.0

Đau đớn vì "cú tát" trời giáng, chỉ trích LĐBĐ nước nhà

Theo chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trở thành tâm điểm chỉ trích từ cộng đồng fan "Xứ chùa vàng". Nhiều cổ động viên bày tỏ sự bức xúc khi những người đứng đầu có thái độ thờ ơ với SEA Games, trong đó có động thái trả 7 cầu thủ về CLB chủ quản khi đại hội thể thao khu vực vẫn đang diễn ra:

"Liên đoàn Thái Lan đừng tìm lí do để bao biện nữa. Khi SEA Games đang diễn ra, họ vẫn cho các cầu thủ quay lại chơi cho CLB chủ quản. Trình độ cầu thủ Thái Lan khác biệt quá nhiều so với Việt Nam", một fan cho hay.

Trong khi đó, một CĐV thừa nhận không chịu nổi khi nhận "cú tát" ngay trên sân Rajamangla - thất bại ở chung kết SEA Games:"Tôi hiểu rằng trong thể thao có thắng và thua. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nhận 'cú tát' ngay trên sân Rajamangla. Liên đoàn bóng đá Thái Lan hãy tự xem xét lại mình đi",

Thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà chẳng khác nào "cú tát" trời giáng với cổ động viên "Xứ chùa vàng"

"Liệu sẽ có ai từ Liên đoàn chịu trách nhiệm không? Tôi đã hiểu lý do sa thải HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ishii, nhưng chúng ta hãy coi trọng thất bại ở SEA Games. Toàn bộ lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm", một fan bình luận.

Về phía các cầu thủ, cổ động viên hết lời động viên vì cho rằng các cầu thủ đã làm hết sức có thể:" Thật đáng tiếc, nhưng không sao, các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Trong thể thao có thắng và thua. Hãy tách biệt việc nghỉ ngơi với những chuyện khác".