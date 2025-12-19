Nóng bảng xếp hạng SEA Games 33: U22 Việt Nam chinh phục HCV thứ 73, có vượt Indonesia?

U22 Việt Nam trải qua muôn vàn khó khăn trong cuộc so tài với U22 Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. "Những ngôi sao vàng" bị đội chủ nhà dẫn trước 2-0 sau hiệp đầu tiên sau những pha làm bàn cực kỳ đẳng cấp của Yotsakon Burapha và Seksan Ratree.

U22 Việt Nam giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33

Trong gian khó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời. Phút 49, Đình Bắc ghi bàn từ chấm phạt đền, khởi nguồn cho cuộc lội ngược dòng đỉnh cao của U22 Việt Nam.

Phút 60, U22 Việt Nam có bàn gỡ sau pha tổ chức đá phạt góc cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, người đưa bóng vào lưới U22 Thái Lan lại là Waris Schoolthong, sau pha tranh chấp với Lý Đức.

Trận chung kết phải định đoạt trong hiệp phụ. Và ở đó, "Những ngôi sao vàng" đã cho thấy khát vọng lớn hơn. Phút 96, Thanh Nhàn đá bồi cận thành chính xác, mang về bàn thắng quý như vàng cho U22 Việt Nam.

Với chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam, đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 18/12 với 73 HCV, 72 HCB, 99 HCĐ. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đoàn Việt Nam lấy lại vị trí thứ hai.

Bởi lẽ, Indonesia hiện đã có 80 HCV, 93 HCB, 103 HCĐ. Đoàn thể thao "xứ Vạn đảo" đang có nhiều cơ hội để kết thúc kỳ SEA Games trên đất Thái Lan với vị trí thứ hai toàn đoàn.

Thái Lan hoàn toàn không có đối thủ, từ đầu cho đến cuối kỳ SEA Games 33. Kết thúc ngày 18/12, nước chủ nhà giành tới 197 HCV, 130 HCB, 93 HCĐ.

