Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 19/12: Rượt đuổi HCV Indonesia

Ngày 19/12, ngày thi đấu cuối cùng trước lễ bế mạc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam bước vào cuộc đua tổng lực cho các mục tiêu còn lại. Sau ngày 18/12, Việt Nam có 73 HCV, xếp thứ ba và kém Indonesia 7 HCV, nhưng vẫn nuôi hy vọng tạo “ngày vàng” để vượt mốc 90 HCV và vươn lên vị trí á quân toàn đoàn.

Cất Tấn Dự, ngôi sao gần như chắc chắn sẽ góp 1 HCV cho đoàn Việt Nam ngày 19/12

Cú hích lớn nhất đến từ tấm HCV bóng đá nam U22 sau chiến thắng giàu cảm xúc trước chủ nhà Thái Lan. Hiệu ứng tinh thần từ bóng đá được kỳ vọng sẽ lan tỏa, tiếp thêm động lực cho các đội tuyển Việt Nam trong ngày tranh tài quyết định.

Ở ngày 19/12, Việt Nam có nhiều cơ hội HCV trải rộng ở các môn. Boxing là điểm nóng với 6 trận chung kết, trong đó có 5 trận đối đầu trực tiếp với Thái Lan. Đua thuyền truyền thống thi đấu theo thể thức nhiều lượt chung kết, mở ra khả năng giành 2–3 HCV. Nhảy cầu, cờ vua, cờ Maruk, esports (AOV), đấu kiếm, aerobic, bắn súng, bóng bàn và vật tự do đều có VĐV Việt Nam từ bán kết tới chung kết.

Trong khi đó, Indonesia bước vào ngày cuối với khoảng 13 cơ hội HCV, tập trung ở boxing, bóng chuyền, ice hockey, cờ vua và vật. Cuộc so kè Việt Nam - Indonesia vì thế trở nên căng thẳng từng giờ, khi mỗi chiến thắng của Việt Nam sẽ mang thêm HCV mà còn trực tiếp ngăn đối thủ bứt phá trên bảng tổng sắp.