U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33: Bùng nổ những phút điên rồ, cảm ơn thầy Kim

Chuyến tàu lượn cảm xúc tại sân Rajamangala

“Thắng rồi”, “Vô địch rồi”, chắc chắn là hai câu nói được người hâm mộ bóng đá Việt Nam thốt ra nhiều nhất sau khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Chưa bao giờ CĐV Việt Nam lại trải qua nhiều cảm xúc đến vậy. Buồn có, thất vọng có, thế rồi hy vọng, hồi hộp và vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ trong trận cầu có phần hoang dại và điên rồ trên sân Rajamangala.

U22 Việt Nam đăng quang sau khi ngược dòng trước chính chủ nhà Thái Lan

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã cho chúng ta đi “tàu lượn” về mặt cảm xúc trong suốt 120 phút. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Việt Nam thắng Thái Lan trong một trận chung kết trên đất Thái, đây cũng không phải là HCV môn bóng đá nam đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam nhưng có thể khẳng định rằng, đây là một trong những trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam đáng nhớ nhất của người Việt Nam với những ai được xem trực tiếp!

Bản lĩnh của nhà vô địch

ĐT U22 Việt Nam bước vào trận chung kết với chủ nhà Thái Lan với tâm lý bị đè nặng. ĐT bóng đá nữ Việt Nam vừa phải chịu trận thua oan uổng vì sự tắc trách của trọng tài biên chỉ 1 ngày trước đó. Thêm vào đó, hàng ngàn khán giả Thái Lan đã tới sân cổ vũ cho “Voi chiến”.

Mặc dù đã có kinh nghiệm chinh chiến không ít nhưng U22 Việt Nam vẫn có phần bị “khớp” trong hiệp một. U22 Thái Lan có đà hưng phấn và tận dụng tốt điều đó. Yutsakorn lập siêu phẩm đá phạt rồi Seksan Ratree nhân đôi cách biệt khi trận đấu mới trôi qua được 31 phút.

Chơi trên sân của đối thủ lại bị dẫn trước 2 bàn, người lạc quan nhất cũng chẳng dám nghĩ tới kịch bản U22 Việt Nam có thể ngược dòng. Nên nhớ rằng, bóng đá Việt Nam hiếm khi “lật ngược thế cờ” trước Thái Lan từ cấp độ ĐTQG cho đến cấp độ trẻ.

"Đầu tàu" Đình Bắc mở ra màn lội ngược dòng ở đầu hiệp hai

Ấy thế mà điều đó lại xảy ra tại SEA Games 33. Đình Bắc mang về quả phạt đền ngay ở đầu hiệp hai và chính cầu thủ này rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng này tiếp thêm niềm tin cho “Những chiến binh Sao Vàng” trẻ. Họ chơi thanh thoát hơn hẳn và bàn gỡ hòa tới trước khi hiệp hai bước qua phút 15.

Hai bàn thua chóng vánh khiến U22 Thái Lan chùn chân và đó là cơ hội để U22 Việt Nam tiếp tục dồn ép. Thế nhưng, Xuân Bắc, Hiểu Minh rồi đến Thanh Nhàn đều không thể dứt điểm trận đấu trong 90 phút. Cũng cần phải nói thêm rằng thủ môn của U22 Thái Lan chơi rất tốt và thần may mắn cũng đứng về phía họ.

Thế nhưng, bạn không thể dựa mãi vào may mắn để giành chiến thắng. U22 Thái Lan đánh mất bản thân dù được CĐV nhà cổ vũ nhiệt tình trong hiệp phụ. Bàn thắng của Thanh Nhàn biến sân vận động Rajamangala chia thành 2 nửa rõ ràng. Bên nhiều hơn với sắc xanh ngập tràn chìm trong im lặng, còn phía nửa bên kia, sắc đỏ rực rỡ với sự bùng nổ cảm xúc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

U22 Thái Lan cũng đã rất nỗ lực trong những phút cuối và ít nhất 2 lần họ khiến chúng ta phải “thót tim”. Càng về những giây cuối, sự hồi hộp lại càng tăng cao và khi trọng tài chính nổi tiếng còi mãn cuộc, tất cả người Việt Nam theo dõi trận đấu này đều vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ.

Bàn thắng của Thanh Nhàn ấn định tỉ số trận đấu

Đúng, thắng Thái Lan chưa bao giờ vui đến thế. Đoàn thể thao Việt Nam đã phải trải qua không ít câu chuyện ức chế trong những ngày qua và chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik giống như “cơn giông lớn cho ngày hè nóng bức”. Đoàn thể thao Thái Lan có thể nhất toàn đoàn nhưng chúng tôi xin phép giữ tấm HCV môn bóng đá nam.

Xin cảm ơn HLV Kim Sang Sik!

Thật thiếu sót khi ăn mừng chiến thắng này mà không nhắc tới HLV Kim Sang Sik. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam xin ngả mũ kính phục đối với ông. Trận ra quân có phần nhọc nhằn trước U22 Lào khiến thầy Kim nhận phải nhiều sự hoài nghi về mặt chiến thuật.

Đó cũng là điều dễ hiểu nhưng HLV Kim Sang Sik không hề nao núng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Với những giải đấu như SEA Games, thắng đậm để làm gì? Cho đến tận trận chung kết, U22 Việt Nam mới ghi 3 bàn trong một trận đấu. Thực tế, nếu chỉ tính trong 90 phút, các học trò của thầy Kim đều đặn ghi 2 bàn/trận.

Không phải lúc nào diễn biến của trận đấu cũng thuận lợi cho U22 Việt Nam. Ở trận bán kết, “Những chiến binh Sao Vàng” chỉ tìm được bàn thắng ở những phút cuối. Còn trong trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn bị dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn có thể gỡ hòa thành công.

Giỏi cả chiến thuật lẫn truyền lửa cho học trò, HLV Kim Sang Sik thực sự quá tài năng

May mắn chắc chắn là phải có nhưng không thể phủ nhận tài năng của ông thầy người Hàn Quốc. U22 Việt Nam có quá nhiều đòn đánh và cực kỳ hiện đại. Tấn công từ những tình huống phạt góc hay ném biên xa đang thịnh hành tại Ngoại hạng Anh và các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng làm được điều đó.

U22 Việt Nam có thể đánh trung lộ nhưng sẵn sàng lật bóng sớm từ hai biên. Ý đồ chơi được định hình rất rõ ràng. Đình Bắc là nhân tố chính nhưng ai dám nói Thanh Nhàn, Văn Thuận không hay. Phi Hoàng, Minh Phúc cũng sẵn sàng tạo ra cơ hội cho đồng đội từ hai biên. Chính lối đánh đa dạng ấy khiến U22 Thái Lan trở nên bị động và dần đánh mất thế trận.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng cực kỳ tinh tế trong khâu ứng biến với tình huống. U22 Việt Nam giống như “lột xác” sau giờ nghỉ giải lao trong trận chung kết. Nên nhớ rằng lúc ấy, các cầu thủ U22 Việt Nam đang phải nhận áp lực cực lớn. Hóa giải áp lực và tiếp thêm “lửa” cho các học trò, thầy Kim thực sự tài tình.

Sau HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lại có thêm một kỳ ngộ với một HLV người Hàn Quốc khác. Chỉ trong vòng một năm, thầy Kim đã cùng Việt Nam đăng quang tại 3 đấu trường là AFF Cup, giải vô địch U23 Đông Nam Á và mới nhất là SEA Games 33. Với những chiến công ấy, HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành nhất từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.