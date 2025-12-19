Thua U22 Việt Nam ở SEA Games, truyền hình Thái Lan ghi nhầm tỉ số gây xôn xao

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra tối 18-12 trên sân Rajamangala khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, bên cạnh diễn biến nghẹt thở trên sân cỏ, một sự cố ngoài chuyên môn đã bất ngờ thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Bảng tỉ số hiển thị nhầm lẫn sau pha lập công của Thanh Nhàn

Ở phút 96 của trận đấu, ngay sau khi U22 Việt Nam ghi bàn vươn lên dẫn trước 3-2 nhờ pha lập công của Nguyễn Thanh Nhàn, bảng tỉ số hiển thị trên sóng truyền hình Thái Lan lại cho ra kết quả hoàn toàn trái ngược: “U22 Việt Nam 2-3 U22 Thái Lan”. Chi tiết này nhanh chóng bị khán giả phát hiện và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, lỗi xuất phát từ bộ phận phụ trách đồ họa truyền hình của nước chủ nhà. Nhiều khả năng, ê-kíp kỹ thuật đã nhầm lẫn trong khoảnh khắc đội khách ghi bàn quyết định, dẫn tới việc hiển thị sai thứ tự bàn thắng. Dù tỉ số sau đó đã được chỉnh sửa lại cho đúng, nhưng sự cố vẫn khiến không ít khán giả theo dõi trực tiếp cảm thấy bối rối, thậm chí hoang mang về diễn biến thực sự của trận đấu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng “soi” ra lỗi hiển thị này. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên, xen lẫn hài hước trước tình huống hy hữu, trong khi không ít cổ động viên Việt Nam coi đây là một chi tiết “khó quên” của trận chung kết giàu cảm xúc. Quan trọng hơn cả, chiến thắng 3-2 vẫn thuộc về U22 Việt Nam, khép lại SEA Games 33 bằng tấm HCV xứng đáng.

Sự cố nhanh chóng được phía truyền hình Thái Lan khắc phục khi bảng tỉ số được điều chỉnh lại chính xác

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn