Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam - U22 Philippines: "Bức tường" đầy thách thức (Bán kết SEA Games)

📈 Phong độ

Phong độ từ đầu SEA Games U22 Việt Nam U22 Philippines U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia U22 Philippines 2-0 U22 Myanmar U22 Philippines 1-0 U22 Indonesia

U22 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên vô địch và đã ra quân đúng như kỳ vọng. Dù thắng có phần không mấy thuyết phục U22 Lào 2-1 ở trận đầu tiên, khiến trận còn lại của bảng B trở thành một trận đấu phải thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U22 Malaysia 2-0 rất thuyết phục để đoạt ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng và hướng tới đòi lại ngôi vô địch sau khi U22 Indonesia bị loại

Trong khi đó, U22 Philippines không được đánh giá mạnh nhất ở bảng C, nhưng đã gây bất ngờ khi về nhất bảng sau 2 trận và giữ sạch lưới. Sau khi vượt qua U22 Myanmar không mấy khó khăn, các cầu thủ Philippines quật ngã nhà đương kim vô địch U22 Indonesia 1-0 ở trận còn lại, không những giành vé đi tiếp mà còn khiến đối thủ trở thành cựu vương.

🆚 Lịch sử đối đầu SEA Games

Ngày tháng Kết quả 3/11/2011 U23 Việt Nam 3-1 U23 Philippines 20/8/2017 U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines 8/5/2022 U22 Việt Nam 0-0 U22 Philippines

Bóng đá trẻ Việt Nam đã thường xuyên có thành tích tốt trước các đối thủ Philippines tại các kỳ SEA Games dù gặp nhau chỉ 3 lần. Đáng chú ý là trong lần duy nhất U22 Philippines không thua trước U22 Việt Nam, đó lại là kỳ SEA Games mà U22 Việt Nam giành HCV (SEA Games 31).

🆚 Lịch sử đối đầu tuyển U22/U23 giữa Việt Nam - Philippines

Ngày diễn ra Giải đấu Kết quả 3/11/2011 SEA Games 26 (vòng bảng) U23 Việt Nam 3-1 U23 Philippines 28/6/2012 Vòng loại U22 châu Á 2013 U22 Việt Nam 9-0 U22 Philippines 20/8/2017 SEA Games 29 (vòng bảng) U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines 17/2/2019 U22 Đông Nam Á (vòng bảng) U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines 8/5/2022 SEA Games 31 (vòng bảng) U22 Việt Nam 0-0 U22 Philippines 22/8/2023 U23 Đông Nam Á (vòng bảng) U23 Việt Nam 1-0 U23 Philippines 25/7/2025 U23 Đông Nam Á (bán kết) U23 Việt Nam 2-1 U23 Philippines

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

U22 Việt Nam

1) Nguyễn Đình Bắc: Chân sút số 1 của U22 Việt Nam từ đầu giải với 2 bàn trong trận thắng U22 Lào, lẫn kiến tạo cả 2 bàn trong trận thắng U22 Malaysia. Sở hữu kỹ thuật đột phá cá nhân rất nguy hiểm, tư duy xử lý tình huống thông minh và chịu khó pressing.

Đình Bắc tỏa sáng 2 trận liên tiếp cho U22 Việt Nam

2) Nguyễn Hiểu Minh: Trung vệ cao nhất của hàng thủ U22 Việt Nam, gần như không có đối thủ trên không từ đầu giải. Đã ghi bàn ở trận thắng U22 Malaysia, ghi 2 bàn ở giải U23 Đông Nam Á 2025.

U22 Philippines

1) Alex Monis: Tiền đạo cánh phải của U22 Philippines với khả năng xuống biên rất nhanh và khéo léo. Có xu hướng đột phá tới sát đường biên ngang trước khi căng ngang hoặc trả bóng ra. Thuận chân phải và đá giống một cầu thủ đá cánh cổ điển. Đã ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng U22 Myanmar.

2) Nicolas Guimaraes: Thủ môn bắt chính này đã được gọi lên ĐTQG ở AFF Cup 2024. Sở hữu phản xạ rất tốt và luôn chủ động băng ra trong các tình huống bóng bổng hay đối mặt. Đã giữ sạch lưới cả 2 trận.

⚽Phân tích lối chơi

U22 Việt Nam U22 Philippines Điểm mạnh Khả năng chơi biên tốt. Tốc độ lên bóng nhanh giữa các tuyến. Thế mạnh trong không chiến và các pha bóng cố định. Trung vệ có khả năng xử lý bóng rất tốt và dám dâng cao. Thể lực dồi dào, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Sở hữu khả năng tổ chức tốt ở các pha ném biên dài. Phòng ngự số đông chặt chẽ. Điểm yếu Tỷ lệ dứt điểm chính xác thấp. Khu vực trung tâm tuyến tiền vệ đôi lúc chệch choac khi bị pressing. Có phần mạo hiểm trong khâu phòng ngự 2 hành lang. 2 trung vệ đá chính xoay sở không nhanh.

🚑 Tình hình lực lượng

U22 Việt Nam: Đầy đủ.

U22 Philippines: Đầy đủ.

📋 Đội hình dự kiến

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

🔥 Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam thắng 1-0.