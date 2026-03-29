Tin mới nhất bóng đá sáng 29/3: Rodri phản hồi về tin đồn anh ve vãn Real Madrid

Rodri phản hồi về tin đồn anh ve vãn Real Madrid

Sau khi xuất hiện cuộc phỏng vấn mà Rodri có những phát biểu hàm ý mình sẽ không từ chối nếu được Real Madrid tiếp cận, mới đây đích thân Rodri đã phải lên tiếng khẳng định anh không có ý xui Real Madrid đưa mình về. “Tôi đã quen chuyện này rồi, họ lấy một đoạn phỏng vấn kéo dài gần 1 tiếng rồi cắt xẻ ra những gì họ muốn đăng. Tôi không có gì để nói thêm”, Rodri cho biết.

Papin nghĩ Mbappe đã là tiền đạo hay nhất lịch sử ĐT Pháp

Chân sút huyền thoại Jean-Pierre Papin nói mặc dù ông đã đoạt Quả bóng Vàng trong sự nghiệp, ông không nghĩ giải thưởng đó nên được dùng làm thước đo để phán xét vị thế của Kylian Mbappe trong lịch sử ĐT Pháp. “Lúc này Kylian đã là tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG. Đúng là cậu ấy chưa đoạt Quả bóng Vàng, nhưng tôi đoạt Quả bóng Vàng mặc dù tôi không thi đấu vì mục đích đoạt giải thưởng đó. Tôi thèm muốn World Cup mà không được, còn Kylian đã mang nó về cho ĐT Pháp”, Papin chia sẻ.

LĐBĐ Morocco dọa kiện Senegal vụ diễu hành cúp

Trước trận giao hữu gặp Peru tại Paris (Pháp), ĐT Senegal đã tổ chức diễu hành cúp vô địch châu Phi tại sân Stade de France như một cách trêu ngươi LĐBĐ châu Phi (CAF) sau quyết định tước danh hiệu để trao cho ĐT Morocco. Mới đây báo giới Morocco cho biết LĐBĐ nước này dọa sẽ kiện LĐBĐ Senegal vì hành động này, cho rằng họ mới là đội tuyển đoạt danh hiệu và chỉ họ có đủ tính chính danh để tổ chức diễu hành cúp.

Sean Dyche bác tin được Tottenham tiếp cận

HLV Sean Dyche đã một cách trào phúng bác bỏ tin đồn ông được tiếp cận bởi Tottenham để thay thế cho Igor Tudor. Dyche nói: “Hay thật, tôi đến quán rượu và ai đó hỏi có phải tôi đang đàm phán với Tottenham. Tôi chỉ biết nói lại rằng tôi và ông ấy đang ngồi cạnh nhau làm vài ly Guinness, thế nên chắc không có chuyện đó đâu, trừ khi ông ấy là người của Tottenham”.

Tim Howard chê hàng phòng ngự ở giải MLS

Cựu thủ môn Tim Howard mới đây đã chê chất lượng phòng ngự tại giải MLS là do luật quỹ lương giải này áp đặt lên các CLB. “Với luật cầu thủ đặc biệt mà họ đặt ra để dành cho những cầu thủ nổi tiếng từ Beckham tới Messi, các CLB sẽ chỉ chăm chăm dành suất đặc biệt đó cho những ngôi sao tấn công hào nhoáng để bán vé. Tôi xin lấy ví dụ như Man City, họ bỏ tiền mua hậu vệ cũng đắt đỏ không kém như các tiền đạo, nhưng ở đây chúng tôi không thể làm thế”, Howard lý giải.