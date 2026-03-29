CĐV Thái Lan phản ứng "tiêu cực" dù thắng U23 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

CĐV Thái Lan phản ứng "tiêu cực" dù thắng U23 Việt Nam

Sự kiện: U23 Việt Nam Bóng đá Thái Lan

Ở lượt trận thứ hai giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1, nhưng fan Thái Lan lại bày tỏ nhiều ý kiến bất ngờ, chê trách cầu thủ.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam đã giúp thầy trò HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul tạm vươn lên dẫn đầu tại giải tứ hùng CFA Team China 2026. Điều này tạo nên lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, phần lớn NHM tỏ ra chê trách các tình huống kết thúc của những chân sút trẻ Thái Lan. Bên cạnh đó, một số ít tỏ ra phấn khích, đánh giá cao lối chơi tập thể, khả năng pressing và những pha phối hợp của đội nhà.

Theo đó, không ít ý kiến vẫn tỏ ra lo ngại về khả năng dứt điểm khi U23 Thái Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Họ đánh giá lứa kế thừa này là một tương lai mù mịt cho đội tuyển quốc gia.

Một số bình luận trên fanpage của FAT như: "Sắc bén hơn tí nữa là thắng 3-0. Mà đúng là đặc sản của bóng đá Thái. Lứa nào cũng toàn phung phí cơ hội đến đau đầu. May mắn là vẫn thắng"; "Đá đấm gì mù mịt, thì mong chờ gì cho lứa kế thừa của tuyển quốc gia. Chơi quá tệ";... nhưng vẫn có lời khen ngợi lạc quan như "không chiến thắng nào thỏa mãn như trước Việt Nam".

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan khởi đầu như mơ khi ghi bàn ngay giây 30 nhờ tình huống dứt điểm của Thanakrit Chotimueangpak, bóng chạm chân cầu thủ Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình bó tay.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam dần đưa thế trận cận bằng hơn, và tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. 

Sang hiệp 2, các điều chỉnh nhân sự giúp đội bóng áo trắng chơi chủ động hơn, song vẫn thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định.

Chung cuộc, U23 Thái Lan thắng 1-0, tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi U23 Việt Nam xếp cuối, sau U23 Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc.

Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Phủ đầu choáng váng, điểm sáng Văn Bình (CFA Team China)

(Lượt 2) U23 Việt Nam với lực lượng chủ lực là U21 đã trải qua trận đấu khó khăn trước kình địch U23 Thái Lan.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/03/2026 16:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN